Deprem bölgesinden gelenlere yürek ısıtan karşılama

Pazartesi günü merkez üssü Kahramanmaraş Pazarcık ve Elbistan olan 7.7 ve 7.6 şiddetindeki deprem 10 ilde yıkıma neden oldu. Melikgazi İlçesi Mimarsinanşirintepe Mahallesi sakinleri Malatya Yolu’nda deprem bölgesinden Kayseri’ye giriş yapan araçları durdurarak çay, çorba, su, meyve, poğaça ile küçük çocuklar için bebek bezi veriyor. Deprem bölgesinden batı ve Marmara bölgesinden dönen yardım amaçlı araçlarla depremzedelerin bulunduğu araçları durduran vatandaşlara sürücüler kornalarla destek veriyor. Gecenin geç saatlerinde -10 derece havada çevre evlerde yapılan çorbalar tencerelerle, çaylar termoslarla getirilerek yolculara ikram ediliyor.

DEPREMZEDELER İÇİN GÜNDÜZLERİ FIRINDA GECELERİ KALDIRIMDA

Kayseri – Malatya girişinde kente giren araçlara çay dağıtımı yapan Turgay Topal, “Gündüzleri fırında çalışıyorum. Depremzedeler için ekmek yapıyoruz. İşten sonra da buraya gelip çay ikram ediyorum. Mimsin, Beyazşehir ve İldem bölgesinde ev hanımları çorba yapıp tencerelerle getiriyor. Su ve meyve alan getiriyor. Deprem bölgesinden gelenlere her türlü yiyecek içecek ikram ediliyor. Çocuklar için mama ve bez dağıtılıyor. Hiçbir şey yapamayan ısınmak için yaktığımız ateşe odun getiriyor. Bugün orada yaşanan felaket yarın burada yaşanabilir o nedenle herkes elinden geleni yapıyor “ açıklamasında bulundu.

“GÖNÜLLERİNDEKİ SICAKLIĞI VERDİLER”

Deprem bölgesinden gelen Adıyamanlı bir vatandaş ise “Adıyaman’dan geliyoruz. Bayağı bir zayiat var göçük var. İstanbul’a gidiyoruz. Geçerken bu sıcak karşılamayı gördük. Gönüllerindeki sıcaklığı verdiler. Az da olsa bizim içimizdeki acıyı dindirdiler. İyiki bu memlekette yaşıyoruz” diye konuştu.