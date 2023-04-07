Deprem bölgesinden getirilen köpekler rehabilite ediliyor

Depremlerin ardından Kahramanmaraş ve Hatay'dan Kayseri'ye getirilen 150 köpek rehabilite ediliyor.

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  • 07.04.2023 13:47
  • Güncelleme: 07.04.2023 15:51
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Deprem bölgesinden getirilen köpekler rehabilite ediliyor
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Depremlerin ardından Kahramanmaraş ve Hatay’dan Kayseri’ye getirilen 150 köpek rehabilite ediliyor.

“Asrın felaketi” olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerden hayvanlar da etkilendi. Depremin ardından Kahramanmaraş’tan 100, Hatay’dan 50 köpek Kayseri’ye getirildi. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Geçici Köpek Bakım Evi’ne yerleştirilen köpekler, burada rehabilite ediliyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Levent Taflıoğlu, “Ülkemizde çok acı bir deprem yaşadık. Deprem bölgelerindeki hayvanlar da çok mağdur oldular. Biz de Kayseri Büyükşehir Belediyesi olarak bu hayvanlarımıza destek oluyoruz. Deprem bölgeleri ile temas kurarak, oradaki hayvanlarımızın naklini buraya sağladık. Kahramanmaraş’tan 100, Hatay’dan da 50 hayvanımız geldi. Gelen hayvanlarımıza barınağımızda rehabilitasyon çalışmalarına başladık. Hayvanların buradaki rehabilitasyon süreleri devam ediyor. Rehabilitasyon süreleri biten hayvanların bir kısmını sahiplendirdik. Bir kısmının da doğal yaşam alanlarına intikallerini sağladık. Sahiplenme ve doğal hayata bırakılacaklarla ilgili çalışmalarımız devam ediyor” ifadelerini kullandı.

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İHA

Kayseri Gündem
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Deprem bölgesinden getirilen köpekler rehabilite ediliyor

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