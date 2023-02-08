Deprem bölgesinden Kayseri'ye getirilen yaralı sayısı bin 100 oldu

Deprem bölgelerinden Kayseri'ye getirilerek tedavi altına alınan yaralı sayısı bin 100'e çıktı.

PAYLAŞ
  • 08.02.2023 12:13
  • Güncelleme: 08.02.2023 12:46
  • 38
Deprem bölgesinden Kayseri'ye getirilen yaralı sayısı bin 100 oldu
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Deprem bölgelerinden Kayseri’ye getirilerek tedavi altına alınan yaralı sayısı bin 100’e çıktı.

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli 10 ilin etkilendiği depremlerin ardından Kayseri’de teyakkuza geçti. Deprem bölgelerinden Kayseri’ye getirilerek tedavi altına alınan yaralı sayısı bin 100’e çıktı. İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Erşan, dün yaptığı açıklamada, "Merkezde bütün hastanelerimizde aktif olarak yer almaktadır. Afet olduktan sonra bu bölgeden yaralı nakilleri gerçekleşecekti. Kayseri bunda ciddi rol üstlenmiş durumdadır. Biz hızlı bir şekilde şehir, üniversite hastanesi ve ilçelerimizde kapasiteler oluşturduk. Şuanda bin 826 servis yatağımız hazır vaziyettedir. 131 tane de yoğun bakım yatağı oluşturduk. Ambulanslar buraya sürekli nakil hizmeti sunuyor ve yaralıları da götürüyor. Bunun için acil servislerimizin ve yoğun bakımlarımızın güçlü olması lazım. Bu bölgede özellikle büyük hastanelerimizde başhekimlerimiz hızlıca aksiyon alarak cerrahi müdahale gerektiren vakalarda dahil gelecek olan yaralılarımıza acil müdahale etmek için vaziyet aldılar. Yoğun bakım ünitelerinde ve servislerde çalışan arkadaşlarımızda gerekli ekipmanları birlikte hazırlar" demişti.

galeri
galeri

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Büyükşehir İtfaiyesi İskenderun Limanı'nda yangınla mücadele ediyor

Büyükşehir İtfaiyesi İskenderun Limanı'nda yangınla mücadele ediyor

Kayseri İtfaiyesi deprem bölgesinde hayat kurtarıyor

Kayseri İtfaiyesi deprem bölgesinde hayat kurtarıyor

Deprem bölgesine yardımlar sürüyor

Deprem bölgesine yardımlar sürüyor

Talas'tan 'yaraları birlikte sarıyoruz' yardım kampanyası

Talas'tan 'yaraları birlikte sarıyoruz' yardım kampanyası

Sağlık çalışanları deprem için seferber oldu

Sağlık çalışanları deprem için seferber oldu

Refüje çarpan otomobil park halindeki aracın üzerine devrildi

Refüje çarpan otomobil park halindeki aracın üzerine devrildi

Çok Okunanlar
1
Hamdi Bakan hayatını kaybetti

Hamdi Bakan hayatını kaybetti

2
Bu şehirde 1 şişe su fiyatına, 1 ton su tüketiliyor

Bu şehirde 1 şişe su fiyatına, 1 ton su tüketiliyor

3
İki kardeşi trafik kazası ayırdı

İki kardeşi trafik kazası ayırdı

4
Tarihi cami depremde yıkıldı

Tarihi cami depremde yıkıldı

5
Kayseri'de Taş Çiçek Et Lokantası açıldı

Kayseri’de Taş Çiçek Et Lokantası açıldı

6
Başkan Büyükkılıç, 'Yatırımdan yatırıma, hizmetten hizmete koşan belediyelerimiz var'

Başkan Büyükkılıç, “Yatırımdan yatırıma, hizmetten hizmete koşan belediyelerimiz var”

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Büyükşehir'den deprem bölgesine 316 bin ekmek

Büyükşehir'den deprem bölgesine 316 bin ekmek

Büyükşehir, deprem bölgesine 237 araç ve 362 personelle destek çıktı

Büyükşehir, deprem bölgesine 237 araç ve 362 personelle destek çıktı

DAHA FAZLA
Elbistan'da acı manzara havadan görüntülendi

Elbistan’da acı manzara havadan görüntülendi

Büyükşehir'in deprem bölgesine yardım tırı sayısı 40'a ulaştı

Büyükşehir'in deprem bölgesine yardım tırı sayısı 40'a ulaştı

Bir ses bir nefes, gönlünü kattı herkes

Bir ses bir nefes, gönlünü kattı herkes

Başkan Büyükkılıç, deprem bölgesine yola çıktı

Başkan Büyükkılıç, deprem bölgesine yola çıktı

Deprem bölgesinden Kayseri'ye getirilen yaralı sayısı bin 100 oldu

Deprem bölgesinden Kayseri'ye getirilen yaralı sayısı bin 100 oldu