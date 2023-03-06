Deprem bölgesine Develi Belediyesi'nden çöp konteynır desteği
Develi Belediyesi'nden enkaz bölgesi Elbistan'a bir TIR dolusu çöp konteynır desteği yapıldı.
- 06.03.2023 08:11
- Güncelleme: 06.03.2023 08:11
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Asrın felaketi olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli 2 deprem 11 ili yıkıcı etkiyle sarstı. Tüm Türkiye deprem bölgesinde yaraları sarmak için seferber oldu. Birçok belediye, kurum kuruluş ve gönüllü vatandaşlar deprem bölgesine desteklerini sürdürüyor. Kayseri'den de belediyeler yaraların sarılması için çaba sarfediyor. Kayseri'ye bağlı Develi Belediyesi'nden enkaz bölgesi Elbistan'a bir TIR dolusu çöp konteynırı desteği yapıldı.
1ha
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