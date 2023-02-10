Deprem Bölgesine ERÜ'den Sağlık Ekibi Gönderilmeye Devam Ediyor

Erciyes Üniversitesi'nden (ERÜ) deprem bölgesine her gün yeni bir sağlık ekibi yola çıkmaya devam ediyor.

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  • 10.02.2023 12:33
  • Güncelleme: 10.02.2023 12:33
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Deprem Bölgesine ERÜ'den Sağlık Ekibi Gönderilmeye Devam Ediyor
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Erciyes Üniversitesi’nden (ERÜ) deprem bölgesine her gün yeni bir sağlık ekibi yola çıkmaya devam ediyor.

Deprem felaketinin yaşandığı ilk günden bu yana ERÜ’den deprem bölgesine her gün gönüllü bir sağlık ekibi yola çıkmaya devam ediyor. Tıp Fakültesi Öğretim Üyelerinden oluşan ilk 6 kişilik, daha sonra 14 kişilik doktor ekibinin ardından bugün de Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi’nde açılan 4 ameliyathanede görev yapmak üzere 43 kişiden oluşan ve aralarında doktor, anestezi teknikeri, cerrahi hemşire ve cerrahi teknisyenlerinin yer aldığı gönüllü bir sağlık ekibi daha bölgedeki depremzedelerin yaralarını sarmak amacıyla yola çıktılar.

İlk günden bu yana yardım koordinasyonunu bizzat yürüten ERÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, beraberinde Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Oktay Özkan ve M. Hakan Poyrazoğlu sağlık ekibini bölgeye yolcu etti.

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İHA

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