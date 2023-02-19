Deprem bölgesine gönderilen içecek ve gıda ürünlerinde stok sorunu yok

6 Şubat’ta Kahramanmaraş merkezli 9 saat arayla meydana gelen iki büyük deprem, Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Osmaniye, Hatay, Kilis, Malatya ve Elazığ illerinde yıkıma sebep oldu. Barınma ve beslenme ihtiyacının da ön plana çıkmasıyla birçok vatandaş ve kurumlar bölgeye destek göndermek için harekete geçti. Kayseri’de esnaf Rasim Aykurt, afet bölgesine gönderilen su ve gıda ürünlerinde hiçbir sorun yaşanmadığını belirtti.

‘FİRMALAR GECE GÜNDÜZ ÇALIŞTI VE ÜRÜN TEDARİK ETTİK’

Depremin ilk anından bu yana sıkı bir çalışma gerçekleştiğini ve ürün tedariğinde sorun olmadığını söyleyen esnaf Rasim Aykurt, “Bu süreç çok yoğun geçti ancak hiçbir üründe sıkıntı çekmedik. Bütün ihtiyaçları deprem bölgelerine bol bol ulaştırdık. Ürünlerde bir sıkıntı olmadı. Talep daha devam ediyor çünkü oralarsa bir hayli ihtiyaç var. Devlet kurumları tarafından da ihtiyaç süreleri açıklandı. Bununla alakalı bütün çalışmalar o yönde devam etti ve eksik olan ürünler de talebe göre karşılandı. Hem hayırseverler hem de kendimiz bu süreçte yardımcı olduk, olmaya da devam ediyoruz. Stok sorunumuz olmadı, firmalar gece gündüz çalıştı ürün tedarik ettik. İstediğimiz her ürünü her şartta bulabiliyoruz. Gıda konusunda tedarik olarak da ürün olarak da hiçbir sıkıntı yaşamadık ihtiyaçlar karşılandı. Ürünler sevkiyat, fiyat, tedarik ve deprem bölgesine gönderilme lojistiğinde hiçbir sıkıntı yaşamadık. Bundan sonrası için de sıkıntı olmaz çünkü bu yoğunlukta olmadıysa ilerleyen zamanlarda da sorun yaşamayız” diye konuştu.