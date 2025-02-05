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'Deprem dersini aldık ama eski binalar için çözüm gerekli'

6 Şubat 2023 yılında yaşanan deprem felaketinin ardından insanların bilinçlendiğini ve ders alındığını ifade eden Jeoloji Mühendisi Pınar Yılmaz, '6 Şubat depreminde ders alındı. Depremi yaşayan insanlar daha çok bilinçlendi ama sağlam zemine sağlam evler ve binalar yapma konusunda ne kadar ders aldık, ne kadar bunu hayata geçirebildik, birazcık muamma gibi' dedi.

'Deprem dersini aldık ama eski binalar için çözüm gerekli'

6 Şubat 2023 tarihinde, Güneydoğu Anadolu fay hattı üzerinde bulunan Türkiye'nin güneydoğusu, merkez üsleri Pazarcık (Kahramanmaraş) ve Elbistan (Kahramanmaraş) olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğünde art arda iki büyük depremle sarsıldı.

Üzerinden 2 yıl geçen depremin ardından açıklamalarda bulunan Jeoloji Mühendisi Pınar Yılmaz, "6 Şubat depreminde ders alındı. Depremi yaşayan insanlar daha çok bilinçlendi ama sağlam zemine sağlam evler ve binalar yapma konusunda ne kadar ders aldık, ne kadar bunu hayata geçirebildik, birazcık muamma gibi. Yeni binalar için gayet güzel her şey ama eski binaların tekrar yıkılıp yapılması bayağı uzun bir süreç. O konuda ne kadar ne yapabiliriz, nasıl yapabiliriz, bunları güzel yönetmek gerekiyor. Çünkü deprem kuşağındayız, deprem ülkesiyiz. Depreme hazırlıklı olmalıyız, her an bilinçli olmalıyız. Her şeyden önce okullarda dersi olmalı. Çocuklarımız en azından bilinçli olmalı. Deprem anında ne yapmamız gerektiğini bilmemiz gerekiyor. O tarz önlemlerle depremle barışık yaşayabiliriz. Deprem olayı gerçekten doğanın yaptığı, yeryüzünde olan hareketler. Bu sismik hareketler sonucu olan bir şey. Tektonik  depremler var, volkanik depremler var, bunlar çeşit çeşit. Dışarıdan yapay bir şekilde onu aktif ettirmek  çok kolay değil. Kötü bir deneyim yaşadık ülkece, zor zamanlardan geçtik. Ama umarım bundan sonra o tarz bir felaket yaşamadan, önlem alarak, daha bilinçli bir şekilde depremle yaşamayı öğrenmemiz gerekiyor" şeklinde konuştu.

Haber Merkezi

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