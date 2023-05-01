Deprem felaketinden dolayı davulsuz zurnasız 1 Mayıs kutlandı

Sivas'ta 1 Mayıs Emek ve Danışma Günü siyasi partiler, sendikalar ve sivil toplum örgütlerinin katılımıyla halay çekilerek kutlandı, programda gelenek haline gelen davul ve zurna depremden dolayı çalınmaması dikkat çekti.

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  • 01.05.2023 14:41
  • Güncelleme: 01.05.2023 14:41
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Deprem felaketinden dolayı davulsuz zurnasız 1 Mayıs kutlandı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Sivas’ta 1 Mayıs Emek ve Danışma Günü siyasi partiler, sendikalar ve sivil toplum örgütlerinin katılımıyla halay çekilerek kutlandı, programda gelenek haline gelen davul ve zurna depremden dolayı çalınmaması dikkat çekti.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamaları nedeniyle Sivas’ta Mevlana Caddesi trafiğe kapatıldı. Mevlana Caddesi’nin başlangıç noktası olan Ethembey Parkı önünde toplanan gruplar, polisin oluşturduğu güvenlik noktalarında aramadan geçirildikten sonra kutlamaların yapılacağı alana alındı. Cadde boyunca döviz ve pankartlar eşliğinde yürüyerek slogan atan gruplar, miting alanında bir araya geldi. Gelenek haline gelen davul ve zurna 6 Şubat depreminden dolayı çalınmaması dikkat çekti. Yapılan konuşmaların ardından vatandaşlar halay çekerek 1 Mayıs İşçi Bayramı’nı coşkuyla kutladı. Kutlama programı olaysız bir şekilde sona erdi.

İHA

Kayseri Gündem
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