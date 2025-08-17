Deprem güvenliği nasıl sağlanır, konut altına işletme yapılması uygun mudur?

İnşaat Mühendisleri Odası Kayseri Temsilciliği Yönetim Kurulu Başkanı ve Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Öğretim Üyesi Kamuran Arı, konut altına yapılan işletmeler ve bodrum katlarının garaj olarak kullanılması ile ilgili bilgiler verdi. Konut olarak yapılan ancak sonradan zemin katlarının ticari işletmelere döndürülen yapılarda duvarların kaldırılıp kolonlara bilinçsiz şekilde zarar verildiğin belirten Arı, “Büyük şehirlerde ve Kayseri'de de yaygın olarak konut olarak kullanılan yapılarımızın zemin katları ticari işletmeler olarak kullanılıyor. Bodrum katları da garaj olarak inşa ediliyor. Aslında büyük şehirlerde özellikle buna ihtiyaç duyuluyor. Mevcut yapılar tasarlanırken zemin katlardaki duvarların olmayacağı şekilde tasarlanması tecrübeli mimar ve mühendisler tarafından hesap edilerek yapılırsa herhangi bir sorun oluşturmamaktadır. Ama konut olarak yapılmış sonradan zemin katları ticari işletmelere döndürülmüş yapılarımızda maalesef bazen duvarlar kaldırılıyor, bilinçsiz bir şekilde de bazen kolonlara perdelere de zarar veriliyor. O tarz yapılarda maalesef depremlerde ağır hasarlar almakta hatta yıkılmaktadır. Eğer tecrübeli mimar ve mühendisler tarafından en başta doğru bir şekilde yapıların bodrum ve zemin katları gerekli fonksiyonel sağlayacak şekilde tasarlanırsa herhangi bir sorun doğurmayacak. Özellikle kat yüksekliklerinin de olabildiğince eşit bir şekilde tasarlanması mühendislik açısından da fayda sağlayacak. Tabii tasarım aşamasında tecrübeli mühendislerin bu şekilde davranarak yapıları modellemesi, bu şekilde imalat yapılması ve bu imalatların yapı denetimler tarafından doğru bir şekilde kontrol edilmesi sağlanırsa yapıların zemin katlarında ticari işletmeler, bodrum katlarının garaj olarak kullanılmasının herhangi bir sakınca doğurmayacağı görüşündeyim” diye konuştu.

KAYSERİ KONUTTA NE DURUMDA?

Kayseri’de depreme dayanıklı binalar yapıldığını söyleyen Arı, “Kayseri büyükşehir olarak inşaat konusunda tecrübelidir. Kentte bulunan 63 yapı denetim firması Kayseri’deki yapılarımızı denetliyor. Belediyelerimizin, müdürlüğümüzün kontrolleri ve denetimleri sayesinde de şehirde oldukça kaliteli ve depreme dayanıklı yapılar yapılıyor. Tecrübeli mühendis, mimarların tasarladıkları binalar özellikle 2011 yılından sonra yapı denetim sisteminin devreye girmesiyle bu yapılarımızın daha kaliteli hale geldiğini görüyoruz” şeklinde konuştu.

KAYSERİ’DE KENTSEL DÖNÜŞÜM

Kentsel dönüşümün öneminden bahseden Arı son olarak şunları söyledi: “Büyükşehirlerde olduğu gibi Kayseri’de de eski yapılar çok fazla. Yapı stoğumuzda daha önce mühendislik hizmeti almamış yapılarımız çok sayıda mevcut. Bu yapılar olabildiğince kentsel dönüşüm bağlamında dönüştürülüyor. Özellikle gece kondu yapıların veya eskiden düz donatı ile düşük beton sınıfıyla, mühendislik hatalarıyla üretilmiş yapılarımız, yapı stoğumuz mevcut. Özellikle Talas, Erkilet bölgesinde dönem dönem tespit edilip kentsel dönüşüm uygulamaları yapılıyor. Kentsel dönüşüm faydalı ve olması gereken bir çalışmadır.”