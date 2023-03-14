Deprem Habercisi Şarlatanlara İtibar Etmeyin

Jeolog Adnan Evsen, '14-15 Mart'ta deprem olacak' kehanetinde bulunan astrologlara, falcılar ve konunun uzamanı olmayanlara itibar edilmemesi gerektiği konusunda uyardı.

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  • 14.03.2023 13:49
  • Güncelleme: 14.03.2023 13:49
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Deprem Habercisi Şarlatanlara İtibar Etmeyin

Kamuoyunu ve şehrimizi tedirgin edecek mahiyette, deprem haberleri üzerinden provakatörlük yapan şarlatanlara karşı Deprem Uzmanı Jeolog Adnan Evsen bir uyarıda bulunarak, dolaşan bu aspragas haberlere inanılmaması gerektiğini ifade etti.

Adnan Evsen sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarında, ' 14-15 MART'TA DEPREM OLACAK MI? Kamuoyunda ve şehrimizde 14-15 Mart tarihlerinde deprem olacak diye sürekli aspragas haberler dolaşıyor. Bilim dünyası şu ana kadar depremin nerede, hangi büyüklükte ve saatini bilmiyor. Ama bilim dünyasının dışındaki falcılar astrologlar ve diğerleri deprem olacak diye yalan haber yayıyorlar. Lütfen bilim camiasına kulak verin. Falcılara, astrologlara ve konunun uzmanı olmayanlara itibar etmeyin!' açıklamasında bulundu.

Haber Merkezi

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