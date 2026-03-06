Deprem Haftası'nda meydanda afet bilinci için stant açıldı

Büyükşehir Belediyesi, 1-7 Mart Deprem Haftası kapsamında afetlere karşı toplumsal bilinci arttırmak amacıyla Cumhuriyet Meydanı’nda bilgilendirme standı kurdu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç yönetiminde yürütülen çalışma kapsamında Afet İşleri ve Risk Yönetimi Daire Başkanlığı ile İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri vatandaşlarla bir araya geldi. Stantta, afetlere hazırlık konusunda bilgilendirme yapılırken, vatandaşlara broşürler dağıtıldı ve belediyenin afetlere yönelik çalışmaları hakkında bilgi verildi.

İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri ise arama kurtarma faaliyetlerinde kullanılan ekipmanları sergileyerek vatandaşlara uygulamalı tanıtım gerçekleştirdi. Böylece, olası afet durumlarında kullanılan malzemeler ve müdahale yöntemleri hakkında farkındalık oluşturuldu.

Etkinlik kapsamında Afet İşleri ve Risk Yönetimi Daire Başkanlığı tarafından başta öğrenciler olmak üzere vatandaşlara, “Erci Afet Nedir Öğreniyor” başlıklı afet kitapçığı da dağıtıldı. Kitapçıkta acil durum çantasında bulunması gereken malzemeler ile sel, yangın ve deprem gibi afetlerde yapılması gerekenler hakkında bilgilere yer verildi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Eğitim Birimi Personeli Ayşe Bostan da etkinliğe ilişkin yaptığı açıklamada, deprem sırasında kullanılan ekipmanları vatandaşlara tanıttıklarını belirterek, uygulamalı anlatımlarla afet bilincini arttırmayı amaçladıklarını ifade etti.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, afetlere karşı en büyük gücün bilinçli toplum olduğunu vurgulayarak, bu tür bilgilendirme çalışmalarının yıl boyunca devam edeceğini kaydetti.