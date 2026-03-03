Deprem Haftası'nda Net Mesaj: 'Bilinç en büyük güç'

Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç yönetimindeki Kayseri Büyükşehir Belediyesi, 2025 yılı boyunca eğitimden teknik saha çalışmalarına kadar geniş kapsamlı bir program yürüttü.

Deprem Haftasında Güçlü Mesaj: Bilinç Hayat Kurtarır

Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri ve Risk Yönetimi Daire Başkanlığı tarafından 1–7 Mart Deprem Haftası dolayısıyla yapılan değerlendirmede, afetlere karşı en büyük gücün bilinç olduğuna dikkat çekildi. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, “Ne yapacağımızı bilir, doğru davranışı öğrenir ve çevremizi de bilinçlendirirsek, olası bir afette en büyük farkı yine biz oluştururuz” vurgusu yaparak, depreme karşı farkındalığın artması temennisinde bulundu.

Erciyes Üniversitesi, Eskişehir Teknik Üniversitesi, Nuh Naci Yazgan Üniversitesi ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nden akademisyenler ile ‘Yerel Zemin- Yapı Rehberi’ oluşturulmasına başlanıldığını belirten Başkan Büyükkılıç, aynı zamanda bina taramalarına başlandığını ve şehrin risk haritasının oluşturulduğunu belirtti.

Afet Eğitimleri ve Farkındalık Çalışmaları

Öte yandan Kayseri genelinde yürütülen eğitim programlarıyla her yaş grubuna ulaşan Büyükşehir Belediyesi, özellikle genç nesillerin bilinçlendirilmesine öncelik verdi. İlkokul ve ortaokul öğrencilerine yönelik afet farkındalık ve psikolojik sağlamlık eğitimlerine 2.986 öğrenci katıldı. Ayrıca üniversitelerin afet kulüpleri, öğrencilerine de afet farkındalığı ve yangın güvenliği eğitimleri verdi. 2025 yılı 1–7 Mart Deprem Haftası kapsamında düzenlenen sempozyuma 500 kişi katıldı. Sahabiye Kentsel Dönüşüm ve DSİ Katlı Kavşağı şantiyelerinde yapılan zemin iyileştirme uygulamalarına teknik geziler düzenleyerek üniversitelerin inşaat mühendisleri bölümünde okuyan öğrencilere teoride gördükleri bilgilerin uygulamalarını görme imkânı sağlandı.

Sektörel Eğitimler ve Kurumsal Katılım

Afet bilincinin, toplumun tüm kesimlerine yayılması amacıyla kamu ve özel sektör personeline yönelik kapsamlı eğitim programları düzenlendi. Özel sektör ve kamu personeline yönelik afet farkındalığı ve yangın güvenliği eğitimlerine 1.280 kişi katıldı. İlçe müftülükleri, üniversite yurtları ve çeşitli kamu çalışanları dâhil toplam 2 bin 325 kişi, afet farkındalığı ve yangın eğitimine katıldı. Sağlık İl Müdürlüğü ile yapılan ortak çalışma ile otel, düğün salonu ve hizmet sektöründe çalışanlara yönelik İlk Yardım Eğitimi gerçekleştirildi.

Teknik Çalışmalar ve Zemin Uygulamalarıyla Bilimsel Altyapı Güçlendi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, eğitim faaliyetlerinin yanı sıra bilimsel ve teknik altyapıyı güçlendiren önemli saha çalışmalarını da hayata geçirdi. Erciyes Fay Hattı ve Erciyes volkanı üzerinde saha çalışmaları başlatıldı. Türkiye’de ilk olan bu çalışma; MTA, AFAD ve Güney Kore KIGAM iş birliği ile yürütülüyor. Kayseri merkez ilçelerinin zemin yapısı 5 etapta analiz edildi. Hacılar Orta ve Yukarı Mahalle Teknik Gezi ve Hasar Tespit Eğitimi’ne 39 teknik personel katıldı. Engelli Bilgi Yönetimi Sistemi kapsamında 7 farklı engel türüne yönelik afet farkındalık eğitim modülleri geliştirildi.

Dirençli ve Güvenli Şehir Modeli

2025 yılı boyunca toplam 7 bin 130 kişiye ulaşan afet farkındalığı ve eğitim çalışmalarıyla Kayseri, yalnızca afetlere hazırlıklı bir şehir olma yolunda değil; aynı zamanda olası afet sonrası yaşam kalitesini yüksek tutacak dirençli ve güvenli şehir modeli oluşturma hedefi doğrultusunda da önemli bir mesafe kat etti.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, bütüncül yaklaşımıyla hem toplumsal bilinci arttırmayı hem de bilimsel temelli teknik çalışmalarla şehrin afetlere karşı dayanıklılığını güçlendirmeyi sürdürüyor.