'Deprem Kahinlerine İnanmayın!'

Jeoloji Mühendisi Adnan Evsen, şu gün şu saatte deprem olacak kehanetiyle halkı tedirgin eden yalancılara inanılmaması gerektiği konusunda uyarıda bulundu.

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  • 08.03.2023 07:39
  • Güncelleme: 08.03.2023 07:39
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'Deprem Kahinlerine İnanmayın!'

Kayseri'de yaşanan ardışık depremlerden sonra bir kısım şarlatanların halkı tedirgin etmek için yalan paylaşımlar yaparak panik oluşturduklarına dikkat çeken Jeoloji Mühendisi Adnan Evsen sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yalancılara inanılmaması gerektiği konusunda uyarılarda bulundu.

Evsen kendi sosyal medya hesabından  'Şu gece şu saatlerde şu büyüklükte deprem olacak şeklinde yalan haberlere istinaden evlerine girmeyen sokakta yatan vatandaşların olduğu bilgisi gelmektedir. Deprem nerede olacak, hangi saatte ve hangi büyüklükte olacak bizler bilmiyoruz. YALANCILARA İNANMAYIN' şeklinde açıklamada bulundu.

Haber Merkezi

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