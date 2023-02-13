Deprem kaynaklı kira fiyatlarında düşüş beklenmiyor

Afet bölgelerinden çevre illere giden depremzedelerin emlak sektörünü ne yönde etkilediği hakkında konuşan Yağcıoğlu Gayrimenkul sahibi Ahmet Yağcıoğlu “Kayseri’ye gelen depremzede vatandaşlarımıza kiralık ev konusunda yardımcı oluyoruz. Fiyatlar şu an oldukça yüksek oranda seyrediyor. Fiyatlarda düşme olacağını tahmin etmiyorum. Bizler kendi bünyemizde, bizlerden konut talep eden afetzedelerden herhangi bir ücret talep etmiyoruz” dedi.

6 Şubat’ta Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli 9 saat arayla meydana gelen iki büyük deprem, Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Osmaniye, Hatay, Kilis, Malatya ve Elazığ illerinde yıkıma sebep oldu. Kayseri’den oldukça etkili hissedilen depremden dolayı insanlar evlerine girmekte oldukça tedirgin oldu.



Yaşanan büyük felaketten emlak piyasasının ne yönde etkilediğine değinen Yağcıoğlu Gayrimenkul sahibi Ahmet Yağcıoğlu “Depremle birlikte Türk toplumunun ne kadar hazırlıksız olduğunu depremle ilgili net bilgi sahibi olmadığını bir kere daha görmüş olduk. Deprem bölgesinden gelen birçok afetzede aileler ya da kişiler oldu. Devletimiz depremzedelerin tamamına ulaşmaya çalıştı. Ve bu yükün altından da hep beraber kalkacağımızı düşünüyorum. Kayseri’ye gelen depremzede vatandaşlarımıza kiralık ev konusunda yardımcı oluyoruz. Fiyatlar şu an oldukça yüksek oranda seyrediyor. Fiyatlarda düşme olacağını tahmin etmiyorum. Bizler kendi bünyemizde, bizlerden konut talep eden afetzedelerden herhangi bir ücret talep etmiyoruz. Şu anda en büyük problem eldeki mevcut dairelerin katı ve cephesi, insanların buna karşı bir hassasiyeti var. Yüksek katta oturmak istemiyorlar. Düşük katta daire bulmakta oldukça zor. Eldeki dairelere de talep oldukça fazla. Ben buradan dairelerini kiraya veren ev sahiplerine seslenmek istiyorum. Hepimizin yaşamış olduğu felaket ve hepimiz fedakarlık yapmamız gerekiyor. Fiyatlarımızı elimizden geldiği kadar aşağı çekilmesini talep ediyorum. Hepimizin başı sağ olsun” şeklinde konuştu.