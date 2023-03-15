Deprem korkusu çadıra talebi arttırdı

Merkez üssü Kahramanmaraş olan depremlerden etkilenen, ardından farklı şiddetlerde depremlerin de meydana geldiği Kayseri'de evlerine girmeye korkan vatandaşlar, çadırlarda yoğun talep oluşturdu.

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  • 15.03.2023 10:58
  • Güncelleme: 15.03.2023 11:20
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Deprem korkusu çadıra talebi arttırdı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Merkez üssü Kahramanmaraş olan depremlerden etkilenen, ardından farklı şiddetlerde depremlerin de meydana geldiği Kayseri’de evlerine girmeye korkan vatandaşlar, çadırlarda yoğun talep oluşturdu.

Kahramanmaraş’ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen Kayseri’de daha sonrasında da meydana gelen depremler, vatandaşları sokağa dökerek büyük paniğe neden olmuştu. Depremlerin ardından evlerine girmeye korkan vatandaşlar, parklarda adeta çadır kent oluşturarak çadırlarda kalmaya başladı. Kayserililer tarafından çadırlara talep yoğunluğu oluşurken, bazı vatandaşlar ise günlerce çadır aradı.

Malzemeleri bulmakta büyük sıkıntılar yaşadıklarını söyleyen esnaf Furkan Köprü, “Depremden sonra uyku tulumu, çadır, mat, düdük ve el feneri tarzı malzemelere talep arttı. Artık stoklarda da bitti tamamen ve biz de bulmakta zorlanıyoruz. Vatandaşlarımıza yardımcı olmak için elimizden geleni yapıyoruz. En uygun fiyata bulabildiğimiz ürünleri getiriyoruz. Çadır bayağı revaçtaydı ve bulmakta gerçekten sıkıntı çektik ve tekrar yenisi geldi. Artık otomatik çadır getiriyoruz. Depremden korkan insanların deprem olduğu dakika direkt evinden aşağıya inip bir dakikada kuracağı çadırlara bakıyoruz artık. Enkaz altında kalma ihtimaline karşı deprem düdüğü taşınması gerekiyor, o da bu aralar son derece revaçta. Çadır matları ve uyku tulumu talebi oluyor. Güneş enerjili deprem lambaları var. Malzemeleri bulmak için çok ciddi sıkıntı yaşadık. Stoktaki ürünlerimiz bitti yenisini getirdik. Bizler de vatandaşlarımıza elimizden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışıyoruz” dedi.

5 gündür çadır aradığını ve bulamadığını söyleyen Efrail Kırkaçoğlu da, “Ben 4-5 gündür çadır arıyordum. Bulamadım ve ancak 4-5 günün sonunda buldum. Bahçemiz yok ben de parklarda kalmayı düşünüyorum. Depremden korkan diğer vatandaşlar da çadırlarını alsınlar. Zaten başka yerde de kalamıyoruz, bekleyemiyoruz” ifadelerini kullandı.

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İHA

Kayseri Gündem
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