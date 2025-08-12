Deprem korkusu ile nasıl başa çıkılır?

Balıkesir’de 6.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Bu durumdan etkilenen vatandaşlar, deprem korkusuyla başa çıkmanın yollarını araştırmaya başladı. Psikolog Ahmet Özen, deprem korkusunun yaşam kalitesini ciddi biçimde etkilediği durumlarda uzmandan destek alınması gerektiğini belirtti. Özen, “Deprem, belirsizlik ve kontrol kaybı hissini tetikleyen en güçlü doğa olaylarından biridir. Bu nedenle deprem korkusu, insanın hayatta kalma içgüdüsünün doğal bir yansımasıdır. Ancak bu korku bazen öylesine yoğun yaşanır ki, kişinin gündelik yaşamını zorlaştırabilir; uyku sorunları, sürekli tetikte olma, bedensel gerginlik veya çarpıntı gibi belirtiler ortaya çıkabilir. Deprem korkusunun şiddetlenmesinde birkaç psikolojik etken rol oynar. Daha önce deprem yaşamış olmak, belirsizlik karşısında düşük tolerans, ya da zihinde olasılıkları sürekli en kötü senaryoya çekme eğilimi bu etkenler arasındadır. Bu durum, kişiyi hem zihinsel hem de bedensel olarak sürekli alarm halinde tutar.Korkuyla sağlıklı biçimde başa çıkmak için öncelikle bedeni sakinleştirmeyi öğrenmek gerekir. Düzenli derin nefes egzersizleri, kas gevşetme teknikleri veya dikkat odaklı farkındalık çalışmaları, vücudun gerginlik tepkisini azaltır. Bunun yanında, evde veya işte güvenli alanlar belirlemek, acil durum çantası hazırlamak ve yakınlarla iletişim planı oluşturmak, kontrol duygusunu güçlendirir. Bilgi kaynaklarının güvenilir olması da kaygı yönetiminde kritik öneme sahiptir. Yanlış veya abartılı haberler, korkuyu gereksiz yere besler. Duygularınızı paylaşabileceğiniz kişilerle iletişimde olmak, yalnızlık hissini azaltır ve dayanıklılığı artırır. Eğer deprem korkusu yaşam kalitenizi ciddi biçimde etkiliyorsa, bir uzmandan profesyonel destek almak en sağlıklı adımdır. Özellikle travma odaklı terapiler, korkuyu besleyen düşüncelerin yeniden yapılandırılmasına ve güven duygusunun yeniden inşa edilmesine yardımcı olabilir. Korku tamamen yok olmayabilir, ama doğru adımlarla yönetilebilir hale gelir ve hayatınızı kısıtlamak yerine hazırlıklı olmanızı sağlayan bir güç kaynağına dönüşebilir” ifadelerini kullandı.