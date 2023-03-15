'Deprem korkusu metabolizmayı bozuyor'

6 Şubat Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 11 ili etkileyen depremler Kayseri’den de oldukça etkili hissedildi. Hala artçı depremlerin devam etmesi insanlarda psikolojik problemlere yol açmaya başladı. Deprem dolayısıyla yaşanan ikincil travmalar insanlarda yeme bozuklukları, bağırsak problemleri, kilo artışı ve düşüşü gibi problemlere sebep olabiliyor.

Sarsıntılara bağlı ikincil travmalar yaşandığını belirten Beslenme ve Diyet Uzmanı Nazan Dirik Şahin “Kayseri’de evlerimiz yıkılmadı, kayıplarımız yok fakat ikincil travmalar bizlerin stres yönetimimizin önüne geçmiş durumda. Bir beslenme uzmanı olarak kendi danışanlarımdan ve bana gelen mesajlarda gördüğüm konu, ciddi bağırsak problemleri yaşıyorlar. Bununla birlikte yeme atakları başlamış durumda. Yeme ataklarının önüne geçilmesi için biraz daha gerçekçi yaklaşmak gerekiyor. Evet bu kadar kaygılarımız ve endişelerimiz varken gerçekçi olmak çabası içerisine bu değil ki karbonhidrat ağırlıklı beslenmek. Normal hayatımıza devam etmemiz gerekiyor. Fakat Kayseri’de bağ kültürü çok fazla olduğu için insanlar bir alanda toplaşmaya başladılar ve menüler artmaya başladı. Ve böyle olunca insanların uyku düzenleri de bozuldu. Kendi sağlık alanımızın çizgisini oluşturmamız gerekiyor. Su tüketimi neredeyse hiç kalmadı. Bunun sebebi de bizler kaygı anında kafein tüketimini artırarak daha uyanık kalmaya çalıştığımız için suya olan ihtiyacımız azalmış durumda. Bağırsak tutulumu da stres yönetimimizin yapıldığı en önemli alanlardan biri aslında. O yüzden bağırsaklar, kabızlık şiddetli ishale dönüşebiliyor” ifadelerini kullandı.

‘STRES EŞİTTİR KARBONHİDRAT TÜKETİMİ VE RAFİNE ŞEKER AĞIRLIKLI BESLENME İSTEĞİ’

Depremden dolayı yaşanan stres bozukluğunun sağlık sorunlarına yol açabileceğine dikkat çeken Şahin “Deprem korkusundan kaynaklı gece geç saatlere kadar uyanık kalındığı için vücut kendini yenileyemiyor. Bu da daha fazla karbonhidrat tüketimi başlıyor. Stres eşittir karbonhidrat tüketimi ve rafine şeker ağırlıklı beslenme isteği. Geçen bir danışanımızla konuştuğumuzda 35 gün içerisinde 6 buçuk kilo aldığını söyledi. Depremleri sadece sarsıntıyla atlatıyoruz ama 35 günün sonunda 6 buçuk kilo almış bir insan obeziteden kaynaklı çok fazla sağlık problemleri ortaya çıkarabilir. O yüzden benim önerim mutlaka bir destek alınmalı bir psikolog ve diyetisyenden. Beslenme ataklarının yeniden düzenlenebilmesi için destek şart. Bazı gruplar ise ciddi kilo kaybetmeye başladı. Çünkü üzüntü ve stres bazı insanlarda yemek yememe isteği doğuruyor. İnsanların yüzde 80’lik kısmı böyle dönemlerde daha çok yemek yemek istese de yüzde 20’lik kısım yemek yediğini zannediyor fakat yemiyor. Böyle olduğu için ciddi kilo kayıpları var. Bu da vücudun dengesini tamamen bozacağı için, ikincil travmalar da bağışıklığımızı etkileyeceği için çok ciddi hastalıklarla karşı karşıya kalabiliriz. Biz ne kadar sağlıklı beslenirsek psikolojik olarak da mental olarak da daha pozitif alanda kalırız. En azından kaygılarımız da böyle durumlarda daha azalmış olur” şeklinde konuştu.