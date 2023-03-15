'Deprem olacak' korkusu üreten provakatörlerden hesap sorulacak mı?

Ülkemizde yaşanan deprem felaketleri akabinde artçı şoklar devam ederken, özellikle sosyal medya üzerinden '14-15 Mart'ta deprem olacak' korku haberleriyle halkı tedirgin edip, evlerini terk etmelerine, araçlarında ve açık alanlarda kurdukları çadırlarda yatmalarında neden olanlardan hesap sorulup sorulmayacağı merak konusu.

Bir kısım sosyal mecralarda, medyum, astrolog veya dindarlık üzerinden kehanet üreten bazı kimselerin, '14-15 Mart'ta büyük olayar olacak' izlenimi veren açıklamaları sonrası halkı panik ve korkuya sevkeden bu açıklamaların sahiplerinden hukuki açıdan hesap sorulması gerekiyor.

Haber Merkezimize ulaşan vatandaşlar, bir kaç gündür bu haberler dolayısıyla uyuyamadıklarını ve araçlarında veya açık alanlara kurdukları çadırlarda soğuk havada yaşamak zorunda kaldıklarını, çocuklarının deprem olacak korkusuyla okula bile gitmek istemediklerini ifade ettiler.

Konunun uzmanı olmayan, medyum, astrolog veya din adına kehanet üreten bir kısım insanların ortaya attıkları yalan ve asparagas haberlerden dolayı mutlaka hesap sorulması gerektiğini belirten vatandaşlar, kimseye güvenin kalmadığını ifade ettiler.