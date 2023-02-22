Deprem riskiyle boşaltılan Avukat Ahmet Ulucan okulunun yıkımına başlandı

Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremler 11 ilde yıkıma sebep oldu. Kayseri’den de şiddetli şekilde hissedilen deprem sonrası, kentte 11 okulum boşaltılmasına karar verildi. Tahliye edilen okullardan Avukat Ahmet Ulucan İlkokulu’nun yıkım işlemleri başladı. İş makinaları yardımıyla yıkılan okulun yerine, depreme dayanıklı yeni bir okul inşa edilecek.

Kayseri’de deprem öncesinde; Kocasinan ilçesinde Cumhuriyet İlkokulu, Uluslararası Şehit Ömer Halisdemir Anadolu İmam-Hatip Lisesi ve Mithatpaşa İlkokulu tahliye edilmişti. Deprem sonrası ise; Kocasinan İlçesi Avukat Ahmet Ulucan İlkokulu, Kadir Has Ortaokulu, Gözükakçalar İlkokulu, Yunus Emre Ortaokulu, Gevher Nesibe Özel Eğitim Uygulama Okulu, Melikgazi ilçesi Besime Özderici Ortaokulu, Mustafa Eminoğlu Anadolu Lisesi, Ahmet Kirazgiller İlkokulu, Müncübe Cıngıllıoğlu Anaokulu, Talas ilçesi Mehmet-Cemile Oğulcuklu İlkokulu ve Sarız İlçesi Yeşilkent Şehit Osman Börklüoğlu İlkokulu-Ortaokulu binaları tahliye edildi.