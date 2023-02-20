Deprem riskiyle boşaltılan okullarda sessizlik

 Kayseri'de deprem riskiyle boşaltılan okullarda sessizlik hakim oldu. Okullar yıkılıp yerine yenisi inşa edilene kadar öğrenciler farklı okullarda eğitim görecek.

PAYLAŞ
  • 20.02.2023 16:06
  • Güncelleme: 20.02.2023 16:06
  • 132
Deprem riskiyle boşaltılan okullarda sessizlik

Kahramanmaraş merkezli yaşanan ve 11 ilde yıkıma sebep olan deprem sonrası iki hafta tatil edilen okullara verilen ara sona erdi. Kayseri’nin de yer aldığı deprem bölgesi dışında kalan 71 ilde ise ikinci yarıyıl ders zili bugün çaldı. Öte yandan Kayseri’de deprem riski sebebiyle 9 okul boşaltıldı. Yıkımı gerçekleştirilecek okullarda şu anda sessizlik hakim. Taşınan okulların yerine yeni bina inşa edilene kadar öğrenciler farklı okullarda eğitim görecek. 

Deprem riski nedeniyle Kayseri'de boşaltılan ve öğrencilerinin taşındığı okullar şöyle;
Kocasinan Kadir Has Ortaokulu; Ümit Bekem İlkokulu’na taşınacak. 
Melikgazi Besime Özderici Ortaokulu; Mehmet Miraboğlu İlkokul ile Erbosan Ortaokulu’na taşınacak. 
Kocasinan Özakçalar İlkokulu; Hacı Mehmet Soyışık Ilkokulu’na taşınacak.
Kocasinan Yunus Emre İlkokulu; Mustafa Öner İlkokulu’na taşınacak. 
Kocasinan Ahmet Ulucan İlkokulu; Osman Ulubaş Sümer Ortaokuluna taşınacak. 
Kocasinan Gevhernesibe Özel Eğitim Okulu; Kocasinan Özel Eğitim Meslek Lisesi’ne taşınacak
Melikgazi Ahmet Kirazgiller İlkokulu; Osman Kavuncu Ortaokulu’na taşınacak.
Melikgazi Mustafa Eminoğlu Anadolu Lisesi-Osman Ulubaş Köşk Anadolu Lisesi ile Mustafa Eraslan Anadolu Lisesi’ne taşınacak. 
Talas Mehmet Cemile Oğulcuklu İlkokulu; Rauf Denktaş Ortaokulu’na taşınacak.

1ha

HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Kayseri Büyükşehir'den deprem bölgesine 21 adet su deposu

Kayseri Büyükşehir’den deprem bölgesine 21 adet su deposu

Deprem riskiyle boşaltılan okullarda sessizlik

Deprem riskiyle boşaltılan okullarda sessizlik

Kardeş belediye olan Dulkadiroğlu ilçesine Melikgazi desteği

Kardeş belediye olan Dulkadiroğlu ilçesine Melikgazi desteği

Kayseri'de yağış yok, sıcaklıklar yükseliyor

Kayseri’de yağış yok, sıcaklıklar yükseliyor

Kayseri Büyükşehir, Kahramanmaraş'a ilk konteyner kenti kurdu

Kayseri Büyükşehir, Kahramanmaraş’a ilk konteyner kenti kurdu

İncesu'da eski yapılar kontrol edildi

İncesu’da eski yapılar kontrol edildi

Çok Okunanlar
1
Kayseri'nin Fay Hatları Yayınlandı

Kayseri'nin Fay Hatları Yayınlandı

2
MTA Kayseri'nin Diri Fay Hatlarını Yayınladı

MTA Kayseri'nin Diri Fay Hatlarını Yayınladı

3
Kayseri'de yıkıcı bir deprem riski yok!

Kayseri'de yıkıcı bir deprem riski yok!

4
Kayseri Neden ve Nasıl HASAR TESPİT listesinden çıkarıldı?

Kayseri Neden ve Nasıl HASAR TESPİT listesinden çıkarıldı?

5
Enkazdan çıktıktan sonra aklına ilk gelen soğuk ayran oldu

Enkazdan çıktıktan sonra aklına ilk gelen soğuk ayran oldu

6
Kayserispor Basın Sözcüsü Koç: 'Hukuki mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz'

Kayserispor Basın Sözcüsü Koç: 'Hukuki mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz'

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kayseri'de 121 ağır hasarlı yapı var, kente 37 bin 178 depremzede geldi

Kayseri'de 121 ağır hasarlı yapı var, kente 37 bin 178 depremzede geldi

'Vatandaşlarımız altın ve dövizlerini bozdurarak deprem bölgesi için seferber oldu'

“Vatandaşlarımız altın ve dövizlerini bozdurarak deprem bölgesi için seferber oldu”

DAHA FAZLA
KAYÜ bağışçılardan temin ettiği sütü peynir yaparak depremzedelere gönderdi

KAYÜ bağışçılardan temin ettiği sütü peynir yaparak depremzedelere gönderdi

KAYÜ Deprem ve Afet Koordinasyon ve Kriz Yönetim Kurulu Toplantısı Yapıldı

KAYÜ Deprem ve Afet Koordinasyon ve Kriz Yönetim Kurulu Toplantısı Yapıldı

Depremde hasar gören bina yıkılıyor

Depremde hasar gören bina yıkılıyor

Başkan Cabbar, Misafir Öğrencileri Okullarında Ziyaret Etti

Başkan Cabbar, Misafir Öğrencileri Okullarında Ziyaret Etti

Başkan Büyükkılıç, Kahramanmaraş'ta çalışmaları takip ediyor

Başkan Büyükkılıç, Kahramanmaraş’ta çalışmaları takip ediyor