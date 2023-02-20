Deprem riskiyle boşaltılan okullarda sessizlik

Kahramanmaraş merkezli yaşanan ve 11 ilde yıkıma sebep olan deprem sonrası iki hafta tatil edilen okullara verilen ara sona erdi. Kayseri’nin de yer aldığı deprem bölgesi dışında kalan 71 ilde ise ikinci yarıyıl ders zili bugün çaldı. Öte yandan Kayseri’de deprem riski sebebiyle 9 okul boşaltıldı. Yıkımı gerçekleştirilecek okullarda şu anda sessizlik hakim. Taşınan okulların yerine yeni bina inşa edilene kadar öğrenciler farklı okullarda eğitim görecek.

Deprem riski nedeniyle Kayseri'de boşaltılan ve öğrencilerinin taşındığı okullar şöyle;

Kocasinan Kadir Has Ortaokulu; Ümit Bekem İlkokulu’na taşınacak.

Melikgazi Besime Özderici Ortaokulu; Mehmet Miraboğlu İlkokul ile Erbosan Ortaokulu’na taşınacak.

Kocasinan Özakçalar İlkokulu; Hacı Mehmet Soyışık Ilkokulu’na taşınacak.

Kocasinan Yunus Emre İlkokulu; Mustafa Öner İlkokulu’na taşınacak.

Kocasinan Ahmet Ulucan İlkokulu; Osman Ulubaş Sümer Ortaokuluna taşınacak.

Kocasinan Gevhernesibe Özel Eğitim Okulu; Kocasinan Özel Eğitim Meslek Lisesi’ne taşınacak

Melikgazi Ahmet Kirazgiller İlkokulu; Osman Kavuncu Ortaokulu’na taşınacak.

Melikgazi Mustafa Eminoğlu Anadolu Lisesi-Osman Ulubaş Köşk Anadolu Lisesi ile Mustafa Eraslan Anadolu Lisesi’ne taşınacak.

Talas Mehmet Cemile Oğulcuklu İlkokulu; Rauf Denktaş Ortaokulu’na taşınacak.