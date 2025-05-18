'Deprem sigortasına olan talep son 3 yılda arttı'

Son zamanlarda ülkede meydana gelen depremler, deprem sigortasını gündeme getirdi. Sigorta uzmanı Eyüp Yaşar, konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Yaşar; “Deprem sigortası, 3.8 büyüklüğünde ve daha fazla yıkıcı depremlerin sebep olabileceği boya, badana masrafları kolonların alacağı hasarlar dairenin içerisinde oluşabilecek hasarları karşılayan sigorta türüdür. Depremden sonra oluşabilecek olan yer kayması, tsunami ve infilak gibi durumlarda bu sigortaya başvurulur. Deprem sigortası olan talep son 3 yılda haliyle arttı. Çünkü ülkemiz gerçekten fay hatları üzerinde olduğu için gerçekten yıkıcı depremler olabiliyor ve insanlarımız bilinçleniyor. Şöyle bir durumla karşılaşıyoruz genelde insanlar, deprem hissettikten sonra veya yaşadıktan sonra deprem sigortası aklına geliyor. Fakat bir felaket öncesinde yapılması gerekiyor bu sigortanın. Çünkü felaket sonrasında yapılan hiçbir sigorta geçerli değildir. Deprem sigortanızı bulunduğunuz yere en yakın acenteden yaptırabilirsiniz. Burada, yaptırırken; deprem sigortasını yaptırırken gerekli olan belgeler taşınmazın adres bilgisi, konumu, bulunduğu lokasyon, kimin üzerine ise ve brüt metrekaresi neyse ona göre belirlenir. Kayseri, bildiğiniz üzere fay hatlarına çok yakın bir şehir olduğu için evet, gerçekten insanlarımız, halkımız bu sigortayı tercih etmeli. Çünkü sigorta bir önlemdir. Deprem sigortası fiyatları; lokasyona göre, binanın metrekaresini yani dairenin metrekaresine göre değişkenlik göstermektedir. Lakin şu şekilde diyebilirim ortalama olarak Kayseri ilimizde 800 ile bin 500 TL arasındadır. Lakin şöyle bir durumumuz var: Deprem sigortası, daireye tek başına yeterli değildir. Çünkü elektronik hasarlar, su hasarları, hırsızlıklar ve benzeri gibi bütün yaşanabilecek felaketleri de sigortalatmak için müşterilerimizin konut sigortası yaptırması gerekiyor” ifadelerini kullandı.