Deprem sırasında panikle 3’üncü kattan atlayan kadın yaşadıklarını anlattı

6 Şubat’ta Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan İlçeleri merkezli 9 saat arayla meydana gelen 2 büyük deprem, Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Osmaniye, Hatay, Kilis, Malatya ve Elazığ illerinde büyük yıkıma sebep oldu. Binlerce kişi hayatını kaybederken, yaralananlar ise hastanelerde tedavi altına alındı. Bu yaralılardan birisi de ikinci depreme de evinde yakalanan ve pencereden atlayarak yaralı kurtulan Ragibe Yıldırım. Türkçe öğretmeni olan Yıldırım, diğer 1905 depremzedeyle birlikte Kayseri Şehir Hastanesi’nde tedavi görüyor.

O anları anlatan Yıldırım, 2’nci yıkıcı depremde evde tek kaldığını ve panikleyerek 3’üncü katta olan evlerinin penceresinden atladığını aktardı. Yıldırım, “O gece uyuyorduk. Yatak çok hareketli bir şekilde sallanmaya başlayınca deprem bölgesinde yaşadığımız için aklıma direkt deprem geldi. Hemen annemlerin yanına gidip onları sakinleştirmeye çalıştım. Onlar aşağıya inmeye çalıştı. Ben inmeyelim geçer diye düşündüm ve öyle de oldu. Ardından aşağıya indik. Ama 2’nci deprem maalesef öyle olmadı. 2’nci depremde ben evde tektim. Annemler 1’inci kat olduğu için abimlerin evine gitmişti. 2’inci depremde evde tek olunca panikledim, ne yapacağımı bilemedim. Herhalde can 3’üncü kattaki evimizin penceresinden atladım. Bu durum galiba panik anında ne yapacağımı bilemediğimden kaynaklandı. Atladıktan sonra abimler beni Kayseri’ye getirdi. Çok zorlu bir yolculuk oldu. Ama şükür ki geldik” ifadelerini kullandı.

‘KAYSERİ’DE YAŞAMAK İSTİYORUM’

Depremlerden ders alınması gerektiğini vurgulayan Yıldırım, bundan sonra Kayseri’de yaşamak istediğini söyledi. Yavaş yavaş iyileştiğini belirten Yıldırım, “Sağ ayağım kırıldı. Buna da şükür. İnşallah bir sorun çıkmazsa artık Kayseri’de yaşamayı düşünüyoruz. Aslında biz çok güçlü bir milletiz. Bugünleri de atlatacağımıza kesinlikle inanıyorum. Yaralarımız yavaş yavaş sarılıyor. İleriye dönüp baktığınızda bundan ders almamız gerekiyor artık. Bu bizim kaderimizdi, yaşadık. Daha güzel günlerimiz de olur inşallah. Geldiğimizden beri Kayseri Şehir Hastanesi’ndeki ilgi, alaka mükemmeldi. Bir şey sormuyorum, çünkü kendimi aşırı derecede güvenilir bir yerde hissediyorum. Doktorlar, hemşireler, hasta bakıcılar çok iyi. Hepsinden Allah razı olsun” dedi.