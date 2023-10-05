Deprem sonrası ağır ve orta hasarlı binaların doğalgaz elektrik su gibi abonelikleri neden kesilmiyor? 



6 Şubat tarihinde yaşanan ve milyonlarca insanı etkileyen deprem sonrasında ağır ve orta hasarlı binaların yıkım ve güçlendirme işlemleri devam ediyor.

Şehrimizin de afetten etkilenen iller kapsamına alınması sonrasında tespit edilen ağır ve orta hasarlı binaların güçlendirme ve yıkım işlerinin ilerlemediği gözlenmekte. Deprem Yönetmeliğine göre orta hasarlı binaların boşaltılması ve güçlendirilmesi gerekiyor. Ağır hasarlı binalar ise yıkılıyor. Alınan bilgiye göre taşıdığı büyük risklere rağmen orta hasarlı bir çok bina Kayseri valiliğinin talimatına rağmen boşaltılmamış durumda.

Yıkımı yapılacak binalarla ilgili Valilik makamından ilgili kurumlara Doğalgaz-Elektrik Su gibi aboneliklerin sonlandırılması talimatı verilmiş olmasına rağmen bu güne kadar aboneliklerin iptal edilmediği öğrenildi.

Valiliğin ağır ve orta hasarlı evleri boşaltın talimatı doğrultusunda evlerinden ayrılmak zorunda kalan yüzlerce aile zor ekonomik şartlar altında ezildiklerini ve aboneliklerin iptal edilmemesini bahane ederek riskli evlerinden ayrılmak istemeyen evsahipleri nedeni ile yıkım yada güçlendirme faaliyetlerinin başlatılamadığını ve bu nedenle mağduriyetlerinin artarak devam ettiğini belirttiler.

Özellikle Kepsaş ve Kaski’ye giderek binamızda hasta var, yaşlı, kimsesi olmayan insanlar var gibi çeşitli bahaneler öne sürerek aboneliklerin iptal edilmemesini sağlayan ve riskli evlerinden ayrılmak istemeyen ev sahiplerinin güçlendirme ve yıkım sürecinin uzamasına ve mağduriyetlerin artmasına sebep olduğu belirtildi.

Çevre Şehircilik ve iklim Bakanı Mehmet Özhaseki’nin basına verdiği beyanatlarda da açıkça anlaşılacağı gibi 6 Şubat depreminde yaşanan ve ihmaller nedeni ile oluşan mağduriyetlerin tekrarlanmaması için Kayseri Valiliğinin talimatına rağmen ne için ve neye güvenerek ilgili kurumların abonelikleri iptal etmemesi merak konusu oldu.