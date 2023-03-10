Deprem sonrası ilk resmi açıklama geldi
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç tarafından Kayseri'de yaşanan 4,9 şiddetindeki deprem sonrası ilk belirlemelere göre olumsuz bir durum olmadığı bildirildi.
- 10.03.2023 06:39
- Güncelleme: 10.03.2023 06:39
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Kayseri’de merkez üssü Hacılar’da saat 05:28’de yaşanan 4,9 şiddetindeki deprem sonrası Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç’tan açıklama geldi. İlk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk olmadığını aktaran Büyükkılıç, “Geçmiş olsun Kayseri’m. İlk belirlemelere göre merkez üssü Hacılar olan 4.8 şiddetinde bir deprem yaşadık. İlk bilgilere göre olumsuz bir durumumuz yok. Ekiplerimiz sahada, teyakkuz halinde. Lütfen resmî açıklamalara itibar edelim. Rabbim tüm afetlerden bizleri korusun” ifadelerini kullandı.
1ha
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