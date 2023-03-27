Deprem sonrası insanların yastık altı tasarrufları yön değiştirdi

Deprem korkusu Türkiye’de özellikle küçük yatırımcının güvenli limanı olan altını saklama tercihlerini değiştirdi. Altın yatırımcısı deprem olur ve evdeki altınım enkazda kalır korkusuyla bankalara sarraflara veya bankalara koştu. Sarraf İhsan Gülderdi, vatandaşlarında genelde sarrafların kasasını kullandıklarını ifade ederek altın piyasasını da değerlendirdi. Sarraf İhsan Gülderdi , “Altın ileri yönlü hareketine devam edecek diye tahmin ediyorum. Çünkü 2 bin dolara kadar hızlı bir çıkış yapmıştı. Özellikle FED’in faiz kararından sonra ve Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankasının faizi sabit tutması fiyatlarda etkili oldu. Bildiğiniz üzere 8,5 faizini Türkiye politikası belirlerdi. FED’te faizleri 4,75’ten 5’ kadar çıkardı. FED’in önümüzdeki aydaki faiz kararları önemli bir rol alacak. Faizi durduracak mı yoksa faiz artırımına devam mı edecek, bu durumu takip ediyoruz. Yatırım tavsiyesi olmadan ONS fiyatlarında 2 bin lirayı tekrardan aşacağını tahmin ediyoruz. Şu anda 19,35’ten dolar işlem görürken Euro da 20,70’ten işlem görmekte. Euro’nun dolara karşı biraz daha güçlendiğini söyleyebilirim. Depremle birlikte insanların üzerinde tedirginlik oluştu. Vatandaşlar genelde bizim kasalarımızı kullanıyorlar. Ya da bankanın kasalarını kullanıyorlar. Banka tabi kasa ücreti alıyor. Sarrafların kasa ücreti aldığını zannetmiyorum. Diğer taraftan da bozdurup altın hesaplarına yatıran vatandaşlarımızda var. Bankalara altın yatıran vatandaşlar bozdurup geri alabiliyorlar. Bunu da ya kasa kiralayıp bankalarda tutacaklar veya tanıdıkları, bildikleri esnaflara ya da altınlarını bankalarda bozdurup hesapta altın cinsinden durmasını sağlayabilirler. Altın hesabı açtırdığınız zaman bankadan fiziki olarak alamadığınız gibi bozdurarak geri almak zorundasınız. Tabi bozdururken de sarrafta küçük makaslarda bozdurduğunuz gibi bozdurulmuyor” ifadelerini kullandı.

GÜNCEL ALTIN ve DÖVİZ FİYATLARI

Gram Altın: 1090 TL

Çeyrek Altın: 2050 TL

Dolar: 19,35 TL

Euro: 20,70 TL.