Deprem sonrası kopan kayalar köye kadar indi

6 Şubat tarihinde meydana gelen Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremler sonrası Nevşehir'in Ürgüp ilçesine bağlı Şahinefendi köyünde dağlardan kopan kaya parçaları yerleşim yerine kadar yuvarlandı.

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  • 07.04.2023 12:45
  • Güncelleme: 07.04.2023 12:45
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Deprem sonrası kopan kayalar köye kadar indi
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

6 Şubat tarihinde meydana gelen Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremler sonrası Nevşehir’in Ürgüp ilçesine bağlı Şahinefendi köyünde dağlardan kopan kaya parçaları yerleşim yerine kadar yuvarlandı.

Köy halkı yıllardır kaya düşebilir korkusuyla yaşıyor. Geçmişte zaman zaman kayaların dağdan koparak yuvarlandığını söyleyen köy halkı, köylerinin bir an önce afet bölgesi ilan edilmesini istiyor. Şahinefendi Köyü Muhtarı Fatih Mehmet Çınar da köylerinde bulunan dağdan kopan kaya parçaları nedeniyle tedirgin olduklarını söyledi. Çınar, “Köyümüz vadinin en son köyüdür. Köyümüz 1995 yıllarında afet köyü olarak ele alınmış. Köyümüzün yaslanmış olduğu dağdaki kaya uçmaları nedeniyle dağın ıslah edilmesi kararı alınmış. Fakat son depremde de gördüğümüz gibi bu kayalar ilk depremde indi. Gündüz inen bölgeler oldu. Dört yerden köyümüze kayalar geldi. Son depremde düşen kayalar köyümüzün yakınına kadar indi. Daha önceki kaya düşmelerinde evlerde zararlar oluştu. Bu durumu gerekli yerlere bildirdik. Bir takım çalışmalar yapılıyor ama acilen Şahinefendi köyünün bu tehlikeden biran önce kurtarılması gerekiyor. Kayalar kesilerek, ya da köy taşınarak bu tehlikeden kurtarılması gerekiyor. Köyümüzün arazileri verimli olduğu için atalarımız güney cepheye yani bu dağın eteklerine yerleşmiş. Bu nedenle verimli tarım arazileri nedeniyle köyü taşıyamıyoruz. Bir an önce bu sorunun giderilmesi gerekiyor” şeklinde konuştu.

İHA

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