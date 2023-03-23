Deprem sonrası vertigo şikayetleri arttı

 Deprem sonrası vertigo rahatsızlığı şikâyetlerine çok sık rastladıklarını belirten Dâhiliye Uzmanı Doç. Dr. Ali Çetinkaya, 'Deprem sırasındaki ani hareketlenmeye bağlı iç kulaktaki kristallerin hareket etmesinden dolayı baş dönmesi, bulantı, kusma olabilir. İlaç tedavisiyle düzeltilir' dedi.  

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  • 23.03.2023 11:15
  • Güncelleme: 23.03.2023 11:15
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Deprem sonrası vertigo şikayetleri arttı

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin hissedildiği bölgelerde çok sayıda kişi, baş dönmesi şikâyetiyle sağlık kuruluşlarına başvuruyor. Depremler sonrası vertigo rahatsızlığına çok sık rastladıklarını belirten Dâhiliye Uzmanı Doç. Dr. Ali Çetinkaya, “Deprem sonrası vertigoyu çok sık görüyoruz. Yalnız kalıcı bir rahatsızlık değil. Deprem sırasındaki ani hareketlenmeye bağlı iç kulaktaki kristallerin hareket etmesinden dolayı baş dönmesi, bulantı, kusma olabilir. Tedaviyle düzeltilir. En önemlisi paniklememek. Bu şikâyetleri olanlar en yakın sağlık kuruluşlarına başvurarak gerekli olan tedavi yöntemiyle hasar kalmadan tedavisi yapılır. Tabi bu tıbbi bir durumdur. Her başı dönen vertigo olmaz. Vertigoda sarhoş gibi hissedersiniz, yürürken başınız döner, sendelersiniz, kalkarken ve ani boyun hareketlerinde baş dönmeniz şiddetli olur. İleri düzeydeyse kusma olabilir. Şiddet durumuna göre yemek bile yenemez. En ufak harekette araba tutması gibi baş dönmeleriniz olur. Diğer baş dönmelerinde ise tansiyonunuz düşer, oturunca rahatlarsınız. En büyük farkı budur. Vertigo ilaçla tedavi edilir. En önemlisi de bu rahatsızlığın ciddi bir şey olmadığını bilmek” ifadelerini kullandı.

1ha

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