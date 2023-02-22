Deprem sonrası zeminden su alan apartman sakinleri tedirgin

Kentsel dönüşüm kapsamında oturdukları gecekondular karşılığı bu binanın kendilerine verildiğini belirten bina sakini Yeter Doğan Demir, “Belediye zemini kontrol etmeden buralara bina yaptı. Deprem sonrası sığınağımız yer altı kaynaklı suyla doldu. Ya onarsınlar ya da ev sahiplerine başka bir yerden ev versinler” dedi.

Kayseri’nin Melikgazi İlçesine bağlı Osmanlı Mahallesinde bulunan 8 katlı Osmanlı Apartmanı sakinleri, Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası su almaya başlayan apartmanlarıyla başları dertte. Kat görevlisi, 32 daireli apartmanın bodrum katının suyla dolduğunu fark etti. Su hemen tahliye edildi ancak 7 yıllık binanın sığınağı tekrar suyla doldu. Vatandaşlar suyun yer altı kaynaklı olduğunu fark etti. Binanın çökme tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu iddia eden sakinler, belediye yetkililerinden bu soruna çözüm bulmalarını talep ediyor.

Evlerine girmekten korktuklarını ifade eden Osmanlı Apartmanı Yönetici Erkan Taşdemir, binanın aynı zamanda karşısında bulunan tepeden kaya düşme riskiyle de yüz yüze olduğunu savundu.

Binayı yapan müteahhidin su yalıtımı yapmadığını öne süren Taşdemir, “Burası kentsel dönüşümle belediyenin bizlere verdiği binalar. Müteahhit burayı güzel yapmamış, belediye bu halde teslim aldı. Binamızı, depremden sonra yer altından gelen su bastı. Bu suya engel olamıyoruz. Yetkililer buraya bir çare bulsun. Buraya gelen yetkililer su patlağı olmadığını söyledi. Bu su yeraltı kaynağından gelen bir su. Temele yalıtım atmadıkları için binamız su alıyor. Biz şikayetçiyiz. Ya bize yeniden ev versinler ya da bu temele yalıtım atsınlar. Binamız depremde çökmese bile rutubetten çökecek. Ayrıca depremden dolayı karşımızdaki kayalıklar sallandıkça yola kaya düşüyor. Bizim ve yolda oynayan çocuklarımızın can güvenliği yok” ifadelerini kullandı.

‘ZEMİNİ KONTROL ETMEDEN BURALARA BİNA YAPTILAR’

Zemin kontrolü yapılmadan binanın yapıldığını iddia eden bina sakini Yeter Doğan Demir de, “Can güvenliğimiz yok. Okullarda, camilerde, spor salonlarında yattık. Bir çare istiyoruz. Belediye gelip kontrol etmiyor. Milletin evini, gecekondusunu aldı ama insanı koyduğu yerlere bakın. Zemini kontrol etmeden buralara bina yaptılar. Şikayetçiyiz, buranın çaresine bakılmasını istiyoruz” şeklinde konuştu.

‘İNSAN HAYATINI TEHLİKEYE ATMAK NORMAL BİR ŞEY DEĞİL’

Binanın ihmallerle dolu olduğunu savunan Samet Canil de, “Binamızın tavanı çöktü. Depreme gerek yok bu zamanla çürüye çürüye çökebilir. Şu an suçlu aramıyoruz ama can ve mal kaybı söz konusu. Bile bile insan hayatını tehlikeye atmak normal bir şey değil. Buna bir çözüm bulup, sesimizi duysunlar” diye konuştu.

Bina sakinlerinden Nurten Yuşan, Muhyeddin Erkul ve Yeliz Akçadağ da canlarının tehlikede olduğunu anlatarak çözüm bulunmasını istediklerini dile getirdiler.