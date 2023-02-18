Deprem soruşturmasında tutuklu sayısı 120'ye yükseldi

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde meydana gelen deprem sonrasında bölgelerde yürütülen soruşturma çerçevesinde tutuklu sayısı 120'ye yükseldi.

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  • 18.02.2023 15:31
  • Güncelleme: 18.02.2023 15:31
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Deprem soruşturmasında tutuklu sayısı 120'ye yükseldi
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde meydana gelen deprem sonrasında bölgelerde yürütülen soruşturma çerçevesinde tutuklu sayısı 120’ye yükseldi.

Kahramanmaraş Pazarcık ve Elbistan merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde meydana gelen deprem sonrası soruşturmalar devam ediyor. Bölgede yıkılan ya da üzerinde imara aykırı değişiklik yapılan binalarla ilgili sorumlulukları bulunan kişiler hakkında yürütülen soruşturmalar çerçevesinde tutuklu sayısı 120 oldu.

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