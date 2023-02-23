Deprem tatili, servisçilerle velileri karşı karşıya getirdi

Sömestr tatilinin akabinde meydana gelen Kahramanmaraş depreminden sonra okulların tatilinin arızî bir nedenle uzamasından dolayı, öğrenci velileri bu ayki servis ücretlerinde indirim yapılması beklentisiyle okul servisçileriyle karşı karşıya geliyorlar.

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  • 23.02.2023 11:50
  • Güncelleme: 23.02.2023 11:50
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Deprem tatili, servisçilerle velileri karşı karşıya getirdi

Okul servisleriyle resmi tatiller dahil 9 aylık bir sözleşme yapan öğrenci velilerinin deprem nedeniyle tatil olan okullara öğrencilerini taşıma durumunda olmayan serviscilerden indirim beklentisi içine giriyorlar.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Ukome Başkanlığı ise sadece sezon başında aylık ücret belirleme konusunda yetkili olduklarını ve bu durumun servicilerin insiyatifinde olduğunu belirtiyor.

Konuyla ilgili gazetemzi arayan öğrenci velileri ise pandemi döneminde olduğu gibi, okula gidilemeyen dönemlerde kendilerine Bakanlık veya Büyükşehir Belediyesi tarafından  destek olunması gerektiğini belirtiyorlar.

Haber Merkezi

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