Deprem tedirginliği çadır kurdurdu

 Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra Kayseri'de de yaşayan vatandaşlar İnönü parkına çadır kurdu.

PAYLAŞ
  • 16.03.2023 17:48
  • Güncelleme: 16.03.2023 17:48
  • 68
Deprem tedirginliği çadır kurdurdu

Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremlerin ardından Kayseri'de depremler meydana geldi. Sarsıntıları yoğun şekilde hisseden vatandaşlar parklara ve boş alanlara çadır kurdu. İnönü parkında da tedirgin olan vatandaşlar çadırlarda ve karavanlarda yaşıyor. İhtiyaçlarını yine evlerinde gideren vatandaşlar, vakitlerinin çoğunu buradaki çadırlarda geçiriyor.

Depremlerden dolayı evlerde kalamadıklarını bu nedenle çadırda yaşadıklarını söyleyen depremzede Emine Solmaz, “Biz buralıyız ama 2 yıldır Göksun’da yaşıyorduk. Biz bir ziyan görmedik ama akrabalar çok gördü. 17-18 kişi vefat etti. Evlerde yatamıyoruz, korkuyoruz buraya çadır kurduk burada kalıyoruz. Allah bir dur diyene kadar kalacağız burada, yatağımız döşeğimiz var onları koyup yatıyoruz.  Bu depremler durursa evimize gideceğiz inşallah. Depremler olunca çoluk çocuk korkuyor, bağırıyor, dışarı çıkıyor onların sebebine bizde evde kalamıyoruz. Ufaklar ağlıyor korkuyor kendilerini dışarı atıyor” şeklinde konuştu.

1ha

HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Patrik Sahak II'den Başkan Büyükkılıç'a ziyaret

Patrik Sahak II'den Başkan Büyükkılıç'a ziyaret

Vali Yardımcısı Tunç milletvekili aday adaylığı için görevinden istifa etti

Vali Yardımcısı Tunç milletvekili aday adaylığı için görevinden istifa etti

Başkan Büyükkılıç'tan ödüllü proje 'Hospice' incelemesi

Başkan Büyükkılıç'tan ödüllü proje 'Hospice' incelemesi

Kurtardıkları çocuğa verdikleri sözü tutup annesini de kurtardılar

Kurtardıkları çocuğa verdikleri sözü tutup annesini de kurtardılar

Öğrencilerden Erciyes'te 'Vatan Sevgisi Yürüyüşü'

Öğrencilerden Erciyes'te 'Vatan Sevgisi Yürüyüşü'

Develi'de depremde hasar gören minare böyle yıkıldı

Develi'de depremde hasar gören minare böyle yıkıldı

Çok Okunanlar
1
Kayseri'nin Fay Hatları Yayınlandı

Kayseri'nin Fay Hatları Yayınlandı

2
MTA Kayseri'nin Diri Fay Hatlarını Yayınladı

MTA Kayseri'nin Diri Fay Hatlarını Yayınladı

3
Kayserispor Basın Sözcüsü Koç: 'Hukuki mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz'

Kayserispor Basın Sözcüsü Koç: 'Hukuki mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz'

4
Kayseri Neden ve Nasıl HASAR TESPİT listesinden çıkarıldı?

Kayseri Neden ve Nasıl HASAR TESPİT listesinden çıkarıldı?

5
Kayseri, yüksek katlı bina ortalamasında ilk sırada

Kayseri, yüksek katlı bina ortalamasında ilk sırada

6
Enkazdan çıktıktan sonra aklına ilk gelen soğuk ayran oldu

Enkazdan çıktıktan sonra aklına ilk gelen soğuk ayran oldu

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
SMA'lı Melih Eymen için yardım gecesi düzenlenecek

SMA’lı Melih Eymen için yardım gecesi düzenlenecek

Kazım Yücel, bugün milletvekili aday adaylığı için istifa ediyor

Kazım Yücel, bugün milletvekili aday adaylığı için istifa ediyor

DAHA FAZLA
Semt pazarında meyve-sebze fiyatları | 16.03.2023

Semt pazarında meyve-sebze fiyatları | 16.03.2023

Kayseri'de 'Tiny House' yoğun ilgi

Kayseri’de ‘Tiny House’ yoğun ilgi

Hülya Nergis yeniden aday adayı

Hülya Nergis yeniden aday adayı

Deprem tedirginliği çadır kurdurdu

Deprem tedirginliği çadır kurdurdu

Motorine beklenen indirim kesinleşti

Motorine beklenen indirim kesinleşti