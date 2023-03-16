Deprem tedirginliği çadır kurdurdu

Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremlerin ardından Kayseri'de depremler meydana geldi. Sarsıntıları yoğun şekilde hisseden vatandaşlar parklara ve boş alanlara çadır kurdu. İnönü parkında da tedirgin olan vatandaşlar çadırlarda ve karavanlarda yaşıyor. İhtiyaçlarını yine evlerinde gideren vatandaşlar, vakitlerinin çoğunu buradaki çadırlarda geçiriyor.

Depremlerden dolayı evlerde kalamadıklarını bu nedenle çadırda yaşadıklarını söyleyen depremzede Emine Solmaz, “Biz buralıyız ama 2 yıldır Göksun’da yaşıyorduk. Biz bir ziyan görmedik ama akrabalar çok gördü. 17-18 kişi vefat etti. Evlerde yatamıyoruz, korkuyoruz buraya çadır kurduk burada kalıyoruz. Allah bir dur diyene kadar kalacağız burada, yatağımız döşeğimiz var onları koyup yatıyoruz. Bu depremler durursa evimize gideceğiz inşallah. Depremler olunca çoluk çocuk korkuyor, bağırıyor, dışarı çıkıyor onların sebebine bizde evde kalamıyoruz. Ufaklar ağlıyor korkuyor kendilerini dışarı atıyor” şeklinde konuştu.