Deprem uzmanı açıkladı: 'Marmara'da 6.5'in üzerinde deprem olmaz'

Kahramanmaraş merkezli depremlerin bir hafta öncesinden uyarısını yapan Maden Teknolojisi ve Yer Bilimleri Uzmanı Serkan İçelli, Marmara'da 6.5'in üzerinde deprem olamayacağını söyledi.

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  • 13.03.2023 11:00
  • Güncelleme: 13.03.2023 11:00
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Deprem uzmanı açıkladı: 'Marmara'da 6.5'in üzerinde deprem olmaz'
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Kahramanmaraş merkezli depremlerin bir hafta öncesinden uyarısını yapan Maden Teknolojisi ve Yer Bilimleri Uzmanı Serkan İçelli, Marmara’da 6.5’in üzerinde deprem olamayacağını söyledi.

Kahramanmaraş merkezli yaşanan iki büyük depremin ardından gözler Marmara’da yaşanacak İstanbul ve birçok ili etkileyeceği düşünülen depremlere çevrildi. Konu hakkında açıklama yapan bazı uzmanlar yaşanılacağı düşünülen Marmara depreminin 7’nin üzerinde bir büyüklüğe sahip olacağını savunurken Maden Teknolojisi ve Yer Bilimleri Uzmanı Serkan İçelli, bu açıklamalara katılmadığını ve 6.5 büyüklüğünün üzerine çıkmayacağını söyledi.

“Çınarcık, Adalar fayı ve Marmara çukurunda deprem bekliyorum”

İçelli, yaşanılması düşünülen Marmara depreminde Çınarcık ve Adalar fayında 6.4, Marmara çukurunda ise 6.5 büyüklüğünde deprem beklediğini söyleyerek, "Marmara’da çoklu yırtılma beklemiyoruz. Çoklu yırtılma dediğimiz segmentler arasında çoklu yırtılmadan dolayı 7.4, 7.8’e kadar deprem üreteceğini söyleyen uzmanlarımız var. Fakat ben bu görüşlere katılmıyorum. Burada ki üst kabuğunun çok sert olması ve 10 kilometre derinlikteki zeminin zayıf olmasından dolayı sürünme devam ediyor. Alttan süründüğü için de bu enerji azalıyor. Yaklaşık 200 yıllık sismiste çok sık devam ettiği için burada herhangi bir 7 büyüklüğünde deprem enerjisi yok. Bu yüzden kıyamet senaryosu çizmeye gerek yok. Biz Çınarcık ve Adalar fayı üzerinde 6.4 büyüklüğüne kadar bir deprem bekliyoruz. Yine orta Marmara çukurunda da ise 6.5’e kadar bir deprem olur. Fakat bu büyüklüklerin üzerinde olmaz” şeklinde konuştu.

Tsunamiye dikkat

İçelli kıyı şeritli ilçelerin tsunamiden etkileneceğini belirterek, “Bu depremler çok yakın zamanda mı uzak zamanda mı olur kimse bilemez. Bildim diyenlerde yalan söyler. Yer altında düşey atımlı bir fayın oynaması durumunda özellikle Büyükçekmece ve Küçükçekmece gibi kıyı şeritli ilçelerimizi çok etkileyecektir. Yalova ve karşısında ki kıyıları depremin ardından tsunami etkileyecektir” ifadelerini kullandı.

“Tarih verenlere itibar etmeyin”

İçelli, vatandaşların deprem yaşanacağı tarihleri ortaya atan şahıslara itibar etmemesi gerektiğini söyleyerek, “Önemli bir konu ise malum depremden önce bildiğini söyleyenler var. Bunlara itimat etmeyin” dedi.

İHA

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