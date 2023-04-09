Deprem ve artan fiyatlar tatil rezervasyonlarını iptal ettirdi

Seyahat Danışmanı Buse Sayım, “Daha önceden yapılan rezervasyonların birçoğu depremden artan fiyatlardan dolayı iptal edildi. Talep çok düştü” dedi.

Ramazan Bayramı tatili için sayılı gün kala yurt dışında tatil yapmak isteyenler araştırmalara başladı. Ramazan Bayramı, bu yıl 21 Nisan 2023 Cuma günü başlayacak ve 23 Nisan 2023 Pazar günü sona erecek. Depremin tatilciler üzerinde bir belirsizlik oluşturduğunu söyleyen Seyahat Danışmanı Buse Sayım, “Geçen seneye göre fiyatlar daha yüksek. Bayram dolayısıyla da daha yüksek oluyor. Kalabalık aileler küçük ailelere göre daha çok zorlanıyor. Depremden dolayı da bir belirsizlik olduğu için insanlar plan yapamıyor. Bu sebeple belirsizlik ve fiyatların artışı acenteleri etkiliyor. Mesafeye göre değişiyor. Kalabalık aileler genellikle kendi araçlarıyla ulaşım sağlıyor. Aracı olmayanlar otobüs tercih ediyorlar. Ekonomik durumu daha iyi olanlar ise uçak tercih ediyor” diye konuştu.

‘HER ŞEY DAHİL KONSEPTİ DAHA ÇOK TERCİH EDİLİYOR’

Geçen seneye oranla otel fiyatlarında yüzde 60 oranında bir artış olduğunu belirten Sayım, “Geçen yıla göre fiyatlarda çok artış söz konusu. Yüzde 50-60 oranında artış var. Hiç değmeyecek otellere bile çok yüksek fiyatlar istiyorlar. İnsanlar genellikle artık nasıl memnun olabilirim düşüncesindeler. Genellikle yılda bir defa tatil yapıyorlar. Gidince de değsin diye düşünüyorlar. Her şey dahil konsepti daha çok tercih ediliyor. Bir ücret ödüyorlar ‘yemeğim de içinde olsun, tatilimi de yapayım, temizde olsun’ düşüncesi var. Geçen seneye göre otel fiyatları %70-%80 oranında arttı. Otel dışın da dahil edilen ulaşım, transfer, ekstra istediği şeyler var. Dolayısıyla bunlar ayriyeten ekleniyor” ifadelerini kullandı.

‘REZERVASYONLARIN BİRÇOĞU DEPREMDEN DOLAYI İPTAL EDİLDİ’

Tatil yapmak isteyenlerin oranı depremden dolayı düştüğünü dile getiren Sayım, “Şuana kadar bir erken rezervasyon aşaması vardı. Erken rezervasyonda sezona göre fiyatlar daha uygun oluyor. Erken rezervasyon döneminde yer ayıran müşterilerimiz oldu. Şuanda da talepler sadece sorma aşamasında oluyor. Daha önceden yapılan rezervasyonların birçoğu depremden dolayı iptal edildi. Rezervasyon yaptırmayı düşünenler biraz daha bekleyim, normale dönene kadar diyenlerde oldu. O yüzden talebi olanlar da düşürmeye başladılar. Talepler düştü” şeklinde konuştu.