Deprem Yorgunu Kayseri’de Konut satışı zirvede

Kahramanmaraş'ta yaşanan deprem felaketi sonrası afet bölgelerinde konut satışları başladı. TÜİK verilerine göre Türkiye genelinde, konut satışlarında bariz düşüş yaşanırken, yapılan satışların %8,80'i afet bölgelerinde gerçekleşti. Konut satışının en çok olduğu bu illerin başında da Kayseri geliyor.

Genel olarak deprem sonrası konut satışlarının düştüğü illerden birisi olan Kayseri’de yapılan 2079 adet konut satışı ile deprem bölgesindeki diğer illeri geride bıraktı.

Büyük deprem sonrası 4 ve yukarısı şiddette 6 kez salanan Kayseri’de deprem yorgunu yüksek katlı binalar genellikle satışa konu olmazken, müstakil evlere olan ilgi arttı.

Ülkemizde şubat ayında Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremlerin ardından afetten etkilenen çevre illerdeki inşaat faaliyetleri hızlanırken, konut satışları da yeniden başladı.

Konut satışında Kayseri ilk sırada Türkiye İstatistik Kurumu’ndan edinilen bilgilere göre geçtiğimiz ay Türkiye genelinde yapılan konut satışlarının %8,80’i afet bölgelerinde gerçekleşti. Depremden etkilenen bölgelerde konut satışlarının en çok yapıldığı şehirlerin başında 2 bin 79 ile Kayseri gelirken, sıralamayı Gaziantep, Urfa, Diyarbakır ve Adana takip etti.

Asrın felaketi sonrası sıkça sarsılan Kayserililer deprem riskinin en az bulunduğu bölgeleri tercih ediyor. Kayserililer yüksek katlı binalar yerine artık müstakil evlerle ilgileniyor.

