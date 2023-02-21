Depremde ağır hasar gören bina yıkılıyor, toz bulutu etrafı kapladı

Kahramanmaraş merkezli 2 büyük depremde ağır hasar gören Kayseri'deki 12 katlı binanın yıkımı sürüyor. Binanın bir kısmı çökerken, etrafı ise toz bulutu kapladı.

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  • 21.02.2023 14:46
  • Güncelleme: 21.02.2023 17:13
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Depremde ağır hasar gören bina yıkılıyor, toz bulutu etrafı kapladı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kahramanmaraş merkezli 2 büyük depremde ağır hasar gören Kayseri’deki 12 katlı binanın yıkımı sürüyor. Binanın bir kısmı çökerken, etrafı ise toz bulutu kapladı.

"Asrın felaketi" olarak tanımlanan Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremlerin ardından Gevher Nesibe Mahallesi Gür Sokak üzerinde bulunan 12 katlı bina ağır hasar gördü. Yapılan hasar tespit çalışmasının ardından binanın acil olarak yıkılmasına karar verilirken, çalışmalarda dün başladı. İş makinesinin parça parça çökerttiği binanın bir kısmı çöktü. Çökmenin ardından ortalığı toz bulutu kaparlarken, o anlar da objektiflere yansıdı. Polis ekipleri de binaya ulaşan caddeleri trafiğe kapatarak, geniş güvenlik önlemi aldı.

Yıkılan bina ise havadan görüntülendi.

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İHA

Kayseri Gündem
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