Depremde bir otomobil bayii de zarar gördü
Kayseri'de sabaha karşı meydana gelen deprem, bir otomobil bayiinde de ters tavanın araçların üzerine düşmesine sebep oldu. Olayda büyük çapta maddi hasar oluştu.
- 10.03.2023 10:36
- Güncelleme: 10.03.2023 10:36
- 52
Merkez üssü Kayseri’nin Hacılar ilçesi Karpuzsekisi olan 4,8 şiddetindeki deprem, kent genelinde maddi hasarlara yol açtı. Kentin birçok yerinden şiddetli şekilde hissedilen deprem sonrası Kocasinan ilçesi Osman Kavuncu Bulvarı üzerinde faaliyet yürüten bir otomobil satış bayiinde de zarar oluştu. Ters tavan sarsıntının etkisiyle ters tavan satılmayı bekleyen araçların üzerine döküldü. İşyerinin camları da kırıldı. Can kaybı ya da yaralanmanın olmadığı olayda, büyük çapta maddi hasar oluştu.
Deprem sonrası Kayseri kent genelinde başlatılan hasar tespit çalışmaları devam ediyor.