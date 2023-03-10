Depremde bir otomobil bayii de zarar gördü

Merkez üssü Kayseri’nin Hacılar ilçesi Karpuzsekisi olan 4,8 şiddetindeki deprem, kent genelinde maddi hasarlara yol açtı. Kentin birçok yerinden şiddetli şekilde hissedilen deprem sonrası Kocasinan ilçesi Osman Kavuncu Bulvarı üzerinde faaliyet yürüten bir otomobil satış bayiinde de zarar oluştu. Ters tavan sarsıntının etkisiyle ters tavan satılmayı bekleyen araçların üzerine döküldü. İşyerinin camları da kırıldı. Can kaybı ya da yaralanmanın olmadığı olayda, büyük çapta maddi hasar oluştu.

Deprem sonrası Kayseri kent genelinde başlatılan hasar tespit çalışmaları devam ediyor.