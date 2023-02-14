Depremde Eski sanayi de sallandı

Öyle ki günümüzdeki teknoloji ile yönetmeliğe ve projeye uygun yapılan inşaatlar daha az risk taşımakta. Günümüzde, zeminin taşıma gücü, deprem riski ve inşa edilecek binanın özelliğine göre risk katsayısı dikkate alınarak projelendirme yapılmaktadır. Binanın temeli ve ana taşıyıcıları (çimento , demir vs.) fabrikasyon imalatla standartlara uygun üretilmektedir. Uygun denetim mekanizması ile yapılar daha güvenilir inşa edilmektedir.

Bugünlerde yolumuz Eski Sanayi ile kesişti. Bölge esnafı ile hasbihal etme imkanımız oldu. Kaygılarını ve beklentilerini dile getirdiler. Satır başları ile sıralayacak olursak;

• Eskiden Sitemizin ticari işlevselliği çok yüksekti. Şehir terminali bitişikteydi. Köy garajı , Devlet Hastanesi sitemizin içerisindeydi. Hem şehirlilerimize , Doğu ve Güneydoğu’dan gelen kardeşlerimize bir çok sektör de hizmet vermekteydi. Terminal ve köy garajı taşındı, Devlet Hastanesinin hareketliliği kalmadı. Üstelik geçmişteki Belediye Başkan adaylarından birinin ucube projesi sitemizdeki gelişimi engelledi.

• Sanayimizde alt yapı hizmetlerinden yeterince faydalanamıyoruz. Doğal gaz maalesef her cadde de yok. Talep ediyoruz ama maalesef ….

• Elektrik dağıtım şirketinin demir direkleri , iş yerlerimize çok yakın. Enerji dağıtımı maalesef ilkel metotlarla yapılıyor. Olumsuz hava şartlarında , yağmur,rüzgar ve buzlar tehlike arz etmekte. Anlaşılan o ki, İlgili İlçe Belediyesi, Elektrik Dağıtım Şirketi le uyumsuz.

• Binalar çok eski. Yapı kullanım ömrünü tamamlamış. 1950 li yıllarda yapılmış Ortalama 70 -75

senelik binalar. Bodrum yok, temel (?), alt yapı yok, dükkanlarda wc yok, sokak aralarında umu-

mi wc mevcut, hijyen olmayan ortamda ihtiyaç görüyorlar. Elektrik, telefon telleri dışarıdan geçi

yor. Tabliye betonları yıpranmış. 10-12 cm , çatlaklar , kırıklar.İzinsiz sündürmeler.

Kayseri B.Ş.Belediye ilgililerine Mayıs 2022 de mail ile bilgi verilmiş olup,görüşme talebinde bulunulmuş ama maalesef dönüş olamamış.

• Kentsel dönüşümde Eski Sanayi’ye öncelik verilmeliydi. Bölge bir ticari alan. Kentin ve Ülkenin

Ekonomisine katkı sağlayacak kesim. Konutlardan evvel , Eski Sanayi çalışılmalıydı. Şehrin merke-

zinde , her yöne ulaşım kolaylığı olan bölge…Yatay mimari ile şehir nefes alır.

• 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş depremi ile birlikte, bölge esnafı kaygılı. Vatandaşlar kamunun

Üzerindeki yükün farkında ama Eski Sanayi’nin dönüşüm için sıraya alınmasını bekliyor.



