Depremde hasar alan binanın büyük bir kısmı yıkıldı

6 Şubat'ta Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde 7,7 ve 7,6 büyüklüğünde meydana gelen depremler Kayseri’de de şiddetli şekilde hissedildi. Kent genelinde 121 yapıda ağır hasar oluşurken, Kocasinan ilçesi Gevhernesibe Mahallesi’nde bulunan ve hasar aldığı için yıkılmasına karar verilen 12 katlı binanın yıkım işlemlerinde sona yaklaşıldı. Yıkım çalışmalarının 3’üncü gününde binanın büyük ölçüde yıkıldığı görüldü.

Güvenlik amaçlı boşaltılan yakın işyerleri ve özel hastane için önlemler sürüyor. İş makinaları yardımıyla kat eksilterek yapılan yıkım işleminin 1-2 gün daha devam etmesi bekleniyor.