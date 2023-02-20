Depremde hasar gören bina yıkılıyor

 Kayseri'de, Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 11 ilde yıkıma sebep olan deprem sonrası hasar gören binanın yıkımına başlandı.

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  • 20.02.2023 17:13
  • Güncelleme: 20.02.2023 17:13
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Depremde hasar gören bina yıkılıyor

6 Şubat'ta Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde 7,7 ve 7,6 büyüklüğünde meydana gelen deprem 11 ilde yıkıma sebep oldu. Kayseri’nin de etkilendiği sarsıntıda hasar alan binalar oldu. Gevhernesibe Mahallesi’nde bulunan ve deprem sonrası hasar alan riskli bina yetkililerden tarafından boşaltıldı. 
Bina çevresinde geniş güvenlik önlemi alınarak kontrollü şekilde yıkımına başlandı.

1ha

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