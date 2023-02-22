Depremde hasar gören cami minaresi yıkıldı
Kayseri'de, Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 11 ilde yıkıma sebep olan deprem sonrası Sarız'da hasar gören Günesen Camii minaresi kontrollü şekilde yıkıldı.
- 22.02.2023 18:12
- Güncelleme: 22.02.2023 18:12
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6 Şubat'ta Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde 7,7 ve 7,6 büyüklüğünde meydana gelen deprem 11 ilde yıkıma sebep oldu. Kayseri’nin de etkilendiği sarsıntıda hasar alan binalar ve cami minareleri oldu. Bu kapsamda deprem sonrası hasar aldığı tespit edilen ve yıkım kararı verilen Sarız’ın merkezinde bulunan Günesen Camii minaresi, Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin çalışmasıyla kontrollü bir şekilde yıkıldı.
Günesen Cami ise kati raporu oluşturulduktan sonra tamamen yıkılacak.
1ha
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