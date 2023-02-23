Depremde hasar gören cami minaresi yıkıldı

6 Şubat'ta Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde 7,7 ve 7,6 büyüklüğünde meydana gelen deprem 11 ilde yıkıma sebep oldu. Kayseri’nin de etkilendiği sarsıntıda hasar alan binalar ve cami minareleri oldu. Bu kapsamda deprem sonrası hasar aldığı tespit edilen ve yıkım kararı verilen merkez Kocasinan ilçesi Dikdere Sokak üzerinde bulunan Hoca Ahmet Yesevi Camii’nin minaresi, ekiplerin çalışmasıyla kontrollü bir şekilde yıkıldı.