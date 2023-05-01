Depremde hasar gören okul yeniden inşa edilecek

Sivas'ta, Gültepe Mahallesinde bulunan Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (MTAL) binası, deprem riski dolayısıyla yıkılmaya başladı.

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  • 01.05.2023 09:45
  • Güncelleme: 01.05.2023 09:45
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Depremde hasar gören okul yeniden inşa edilecek
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Sivas’ta, Gültepe Mahallesinde bulunan Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (MTAL) binası, deprem riski dolayısıyla yıkılmaya başladı.

42 bin metrekarelik alan üzerinde 9 alan ve 6 atölye binası ile eğitim-öğretim verilen okul binası, 6 Şubat’ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinde hasar görmüş, yapılan incelemelerin ardından yıkım kararı alınmıştı. Bin 671 öğrencinin eğitim gördüğü okul için bu nedenle hızla tahliye süreci başlatılmış, öğrenci, öğretmen ve eğitim materyalleri geçici olarak Karşıyaka Âşık İsmeti Anadolu Lisesi taşınmıştı. Tahliye işlemlerinin ardından hızlı bir planlama süreci yürütülürken, yıkım ve yeni okul binası ile ilave donatıların yapımı için de çalışmalar başladı. Yıkım çalışmalarının kısa sürede tamamlanması ve yeni okul binası ile ek yapıların inşasına başlanması planlanıyor.

Mevcut okul alanı üzerine ilk etapta; 16 derslikli okul, spor salonu, 100 öğrencilik pansiyon ve bin metrekarelik atölye binası inşa edilecek. İnşaat sürecinin tamamlanmasının ardından geçici olarak Karşıyaka MTAL bünyesinde eğitim gören öğrenciler, yeni okul binalarına taşınacak. 16 derslikli ek okul binası ve 4 yeni atölye binası yapılması için de planlamalar devam ediyor.

İHA

Kayseri Gündem
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