Depremde hasar gören tarihi cami onarılacak
6 Şubat'ta Kahramanmaraş Pazarcık ve Elbistan merkezli depremlerin Sivas'ta en çok etkilediği ilçelerden birisi olan Gürün'de Ulu Cami hasar gördü.
- 01.08.2023 17:47
- Güncelleme: 02.08.2023 09:18
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem
6 Şubat’ta Kahramanmaraş Pazarcık ve Elbistan merkezli depremlerin Sivas’ta en çok etkilediği ilçelerden birisi olan Gürün’de Ulu Cami hasar gördü.
Sivas Vakıflar Bölge Müdürü Cemal Karaca ve İl Müftüsü Ahmet Celalettin Altunkaya, hasar gören Gürün Ulu Camide incelemelerde bulundu.
15. yüzyılda yapıldığı düşünülen cami, Gürün İlçe Müftülüğü tarafından onarılacak.
İHA
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