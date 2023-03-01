Depremde hayatını kaybeden polis memuru ve ailesi son yolcuğuna uğurlandı

Kahramanmaraş merkezli depremlerde Hatay'da yaşamını yitiren polis memuru, eşi ve 2 çocuğunun cenazeleri Kırşehir'de defnedildi.

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  • 01.03.2023 17:47
  • Güncelleme: 01.03.2023 17:47
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Depremde hayatını kaybeden polis memuru ve ailesi son yolcuğuna uğurlandı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kahramanmaraş merkezli depremlerde Hatay’da yaşamını yitiren polis memuru, eşi ve 2 çocuğunun cenazeleri Kırşehir’de defnedildi.

Hatay’da yaşadıkları binanın çökmesi sonucu hayatlarını kaybeden Hatay İl Emniyet Müdürlüğü personeli polis memuru Gürkan Özdemir eşi İlkay ile çocukları Zeynep Sude ve Ayşe Melek Özdemir’in cenazeleri; otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından Kırşehir’e getirildi. Ailenin yakınları, tabutların önünde gözyaşı döktü. Cenazeler, merkez Ahi Evran Veli Camisi’nde öğleyin kılınan cenaze namazının ardından Asri Mezarlık’ta toprağa verildi. Cenaze törenine, Kırşehir Vali Yardımcısı İsmail Çetinkaya, İl Emniyet Müdürü Murat Türesin, Kırşehir Jandarma Alay Komutanı Jandarma Albay Sadık Gülecen, Kırşehir Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürü Ortaç Şekeroğlu, belediye başkanları, siyasi parti il temsilcileri ve emniyet mensupları katıldı.

İHA

Kayseri Gündem
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