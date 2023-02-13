Depremde hayatını kaybedenler defnediliyor
Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerde hayatını kaybeden Bekir Beğendik, memleketi Kayseri'de son yolculuğuna uğurlandı.
- 13.02.2023 13:22
- Güncelleme: 13.02.2023 13:30
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Kayseri Gündem - Kayseri Gündem
Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremlerde hayatını kaybeden Bekir Beğendik, memleketi Kayseri’de son yolculuğuna uğurlandı.
Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen 7.7 ve 7.6’lık depremlerde hayatını kaybeden vatandaşlar memleketlerine defnediliyor. Meydana gelen depremde Kahramanmaraş’ta hayatını kaybeden Bekir Beğendik de memleketi Kayseri’de toprağa verildi.
Beğendik’in Hulusi Akar Cami’de kılınan cenaze namazına yakınları ve vatandaşlar katıldı.
İHA
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