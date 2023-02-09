Depremde hayatını kaybedenler toprağa veriliyor
Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremde hayatını kaybeden Mehmet Herdem ve eşi Şerife Herdem, memleketleri Kayseri'de son yolculuklarına uğurlandı.
- 09.02.2023 14:36
- Güncelleme: 10.02.2023 11:11
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Kayseri Gündem - Kayseri Gündem
Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremde hayatını kaybeden Mehmet Herdem ve eşi Şerife Herdem, memleketleri Kayseri’de son yolculuklarına uğurlandı.
Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremde hayatını kaybeden Mehmet Herdem ve eşi Şerife Herdem’in cenazeleri memleketleri Kayseri’ye getirildi. Herdem çiftinin cenazesi Hacılar Cami Kebir’de öğlen namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.
Depremde hayatını kaybeden çiftin cenaze namazına yakınları ve vatandaşlar katıldı.
İHA
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