Depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 32 bin 643'e yükseldi

6 Şubat’ta Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli 9 saat arayla meydana gelen iki büyük deprem, Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Osmaniye, Hatay, Kilis, Malatya ve Elazığ illerinde yıkıma sebep oldu. Depremin üzerinden 8 gün geride kaldı ve bölgede arama kurtarma çalışmaları aralıksız devam ediyor. AFAD da bölgeyle ilgili son bilgileri paylaştı. Yazılı açıklamada, şu ana kadar toplam 31 bin 643 vatandaşın hayatını kaybettiği 158 bin 165 afetzedenin ise bölgeden diğer illere tahliye edildiği belirtildi.

Bölgede AFAD, PAK, JAK, JÖAK, DİSAK, Sahil Güvenlik, DAK, Güven, İtfaiye, Tahlisiye, MEB, STK’lar ve uluslararası arama kurtarma personelinden oluşan toplam 35 bin 495 arama kurtarma personelinin görev yaptığı ifade edildi. Diğer ülkelerden gelen arama kurtarma personeli sayısının ise 9 bin 793 olduğu bildirildi.

Ayrıca AFAD, Emniyet, Jandarma, MSB, UMKE, Ambulans Ekipleri, Gönüllüler, Yerel Güvenlik ve Yerel Destek Ekipleri’nden görevlendirilen saha personel sayısı ile birlikte bölgede görev yapan toplam personel sayısının da 238 bin 459 olduğu kaydedildi.

Deprem bölgesinde faaliyetlerin koordine edilmesi için 40’ın üzerinde Vali, 152 Mülki İdare Amiri, 19 AFAD üst yöneticisi ile 68 il müdürü görevlendirildiği aktarılırken uluslararası yardımların koordinasyonu içinse 13 büyükelçi ve 17 Dışişleri Bakanlığı personelinin bölgede görev yaptığı vurgulandı.

Yazılı açıklamada şu bilgilere yer verildi: “Afet bölgesine başta ekskavatör, çekici, vinç, dozer, kamyon, arazöz, treyler, greyder, vidanjör vb. iş makineleri olmak üzere toplam 12 bin 322 araç sevk edilmiştir. Bölgeye, personel ve malzeme sevkiyatı için hava köprüsü kurulmuştur. Hava Kuvvetleri, Kara Kuvvetleri, Deniz Kuvvetleri, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Sağlık Bakanlığı ve Orman Genel Müdürlüğü’ne bağlı 170 helikopter ve 76 uçakla toplam 4 bin 97 sorti yapılmıştır. Bölgeye personel, malzeme sevkiyatı ve tahliye amacıyla Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından 24, Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından 2 olmak üzere toplam 26 gemi görevlendirilmiştir.”

206 BİN 357 ÇADIR SEVK EDİLDİ

AFAD’tan yapılan açıklamada barınma konusunda da bilgi verildi. Depremden yoğun şekilde etkilenen 10 ilde AFAD, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kızılay ve uluslararası ülke ve kuruluşlar tarafından 206 bin 357 çadır ve 2 milyon 72 bin 848 battaniye sevkinin yapıldığı 155 bin 379 aile yaşam çadırının kurulduğu anlatıldı.

Beslenmeyle ilgili olarak da açıklamada, “Kızılay, AFAD, MSB, Jandarma ve Sivil Toplum Kuruluşlarından (İHH, Hayrat, Beşir, İnisiyatif Dernekleri) bölgeye toplam 334 mobil mutfak, 86 ikram aracı, 33 mobil fırın ve 252 hizmet aracı bölgeye sevk edilmiştir. Afet bölgesinde 16 milyon 208 bin 638 sıcak yemek, 3 milyon 648 bin 10 çorba, 13 milyon 295 bin 356 su, 18 milyon 909 bin 911 ekmek, 9 milyon 506 bin 375 ikramlık malzeme, 1 milyon 787 bin 341 içecek dağıtımı yapılmıştır” ifadesine yer verildi.

AFAD tarafından yapılan açıklamada, bölgeye gönderilen 2 bin 552 uzman psikologlar tarafından deprem bölgesinde 166 bin 703, deprem bölgesi dışında 26 bin 791 olmak üzere toplam 193 bin 494 kişiye psikososyal destek verildiği de duyuruldu.