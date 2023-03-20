Depremde hayvanların da yaraları sarıldı

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüklerindeki depremlerin ardından deprem bölgesine Kayseri’den ve diğer illerden giden veteriner hekimler, kurulan konteyner kliniklerde yaralı hayvanları tedavi ederek bölgedeki hayvanların da yaralarını sardı.

Depremin ardından bölgede yapılabilecek en üst düzey görevlendirmeleri ve çalışmaları yaptıklarını söyleyen Kayseri Veteriner Hekimler Odası Başkanı Akgün Ergül, “Öncelikle Maraş’ın, depremden etkilenen 11 ilimizin ve ülkemizin başı sağ olsun. Geride kalanlara Allah’tan sabırlar diliyorum, asrın felaketiydi çünkü. Tabii Maraş bizim komşu ilimiz. Hal böyle olunca da koordinatör il olarak da biz gerek Maraş’taki meslektaşlarımız olsun gerekse de Maraş halkı için gıda yardımından tutun da yapılabilecek en üst düzeyde veteriner hekim görevlendirmesinden burada Tarım İl Müdürlüğümüzle birlikte ki ilk günden beri oradalardı, koordineli bir şekilde çalıştık” dedi.

Ergül, klinikler yıkıldığı için bölgeye konteynerler götürüldüğünü ve depremden etkilenen hayvanların tedavilerinin yapıldığını söyleyerek, “Biz konteynerler götürdük çünkü oradaki klinikler yıkılmıştı. Şu ana kadar 11 ilde 254’ün üzerinde veteriner hekim meslektaşımız mağdur bir şekilde ve 200’e yakın da kliniğimiz yıkılmış buralarda ve kullanılamaz durumda. İlaçları yok, hastaya gidecekler ve orada insanların depremden etkilendiği gibi hayvanlar da etkilendi. Bunlarla ilgili ilaçlarımızı hem İl Müdürlüğümüzün hem de Odamızın koordinasyonunda kurduğumuz hastanelerle birlikte belediyelerin barınaklarını revize ederek burada yaralı hayvanlara müdahale ederek, sağlık hizmetlerini yürütmeye çalıştık. Gerçekten zor koşullardı. Aynı zamanda Maraş’ta üniversite hastanesinde de tıbbi olarak yardımda bulunduk. Çünkü yaralı birçok insan vardı, bunların tedavi süreci içerisinde yoğun bir şekilde serum ve dezenfektan ihtiyaçları vardı. Aynı zamanda bunları da sağlamış olduk. Koordineli bir şekilde çalışarak oradaki hem vatandaşlarımıza hem de veteriner hekim meslektaşlarımıza elimizden geldiği kadar yardımda bulunmaya çalıştık” ifadelerini kullandı.