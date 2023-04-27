Depremde kurtardığı ürünleri ile işine devam ediyor

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından iş yeri ve atölyesi yıkılan esnaf Caner Eskiocak, yıkılan iş yerinden kurtarabildiği ürünleri ile Kayseri’de ziyaretçilerine kapılarını açan Yöresel Ürünler ve Bahçe Botanik Fuarı’da işine devam ediyor.

Sun Fuarcılık tarafından 25 Nisan - 1 Mayıs tarihleri arasında düzenlenen Yöresel Ürünler ve Bahçe Botanik Fuarı, ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor. Fuarda Kahramanmaraş merkezli depremlerde atölyesi ve iş yeri yıkılan esnaf Caner Eskiocak da eşi ile birlikte yıkılan iş yerinden kurtarabildiği ürünleri sergileyerek işine devam ediyor.

Atölyelerinden hiçbir şey kurtaramadıklarını ve iş yerlerinden kurtardıkları ürünlerle işine devam ettiklerini söyleyen Caner Eskiocak, “Kayseri Yöresel Ürünler Fuarı’nda kendi yaptığımız el yapımı ve makine dokuması ipek ürünleri satıyoruz. 32 yıldır babamla beraber yapıyoruz bu işi. Kayseri’de fuarı hiç kaçırmadan katılıyorduk. Biz Hataylıyız, Hatay’dan geldik buraya. Depremde çok fazla can kaybımız oldu. Arkadaşlarımız, akrabalarımız vefat etti. Çok şükür biz sağız, hayattayız. İş yerimiz, evimiz, atölyelerimiz yıkıldı. Kurtarabildiğimiz ürünlerimizle geldik buraya. Hayat devam ediyor. Hatay’da durum çok kötü. Gelip gören daha iyi bilir, bizi daha iyi anlar. Atölyemizden hiçbir şey kurtaramadık. Dükkanımızdan kurtardığımız biraz ürünümüz var burada. El yapımı doğal ürünler, ipek ürünler, pamuk ürünler. Bizi burada gelip ziyaret edebilirler. Ürünlerimizi görebilirler. Beğenirlerse bize destek olabilirler” dedi.