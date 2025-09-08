Depremde zarar gören tarihi camiyi, Kayseri Büyükşehir ayağa kaldırıyor

6 Şubat depreminin hemen ardından, Kahramanmaraş’ta meydana gelen hasarları gidermek için yoğun bir çaba gösteren Kayseri Büyükşehir Belediyesi, depremden etkilenen tarihi yapıların restorasyonuna da destek veriyor. Bu kapsamda, Kahramanmaraş’ın tarihi kent merkezinde yer alan Boğazkesen Camii’nin restorasyon çalışmaları hızla devam ediyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ufuk Sekmen ve Kent Tarihi ve Tanıtımı Daire Başkanı Gürcan Senem, Dulkadiroğlu ilçesindeki camide yürütülen çalışmaları yerinde inceledi. Yüklenici firma yetkililerinden bilgi alan Sekmen, restorasyon projesinin önemine vurgu yaptı.

Sekmen, “Asrın felaketi olarak adlandırılan 6 Şubat depremlerinde Kahramanmaraş’ın yaralarını sarmak için çalışmalarımıza devam ediyoruz. 15. yüzyıldan günümüze kadar ayakta kalan Boğazkesen Camii, depremde ciddi hasar aldı ve bu tarihi yapının yaralarını sarmak için buradayız” dedi.

Restorasyon çalışmalarının 2026 yılının ilk yarısında tamamlanmasının hedeflendiğini belirten Sekmen, “Ekibimize ve yüklenici firmamıza yoğun emekleri için teşekkür ediyorum. 2025 yılının sonuna kadar önemli bir ilerleme kaydetmeyi ve camiyi yeniden ibadete açmayı planlıyoruz” ifadelerini kullandı.

Ayrıca, projelerin onaylanmasında emeği geçen Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne de teşekkür eden Sekmen, gelecekte benzer afetlerin yaşanmaması temennisinde bulundu. Restorasyon sürecinin tamamlanmasıyla tarihi caminin yeniden halkın ibadetine açılması hedefleniyor.